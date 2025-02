Gestisci le credenziali del tuo e-commerce in sicurezza con il password manager NordPass

La gestione di un e-commerce implica la necessità di effettuare il login a piattaforme diverse, tra cui il CMS, il marketplace, i social media, il gateway di pagamento ed eventuali strumenti di marketing. In questo caso, il servizio migliore per gestire in sicurezza le credenziali di accesso del proprio sito di e-commerce è un password manager affidabile.

Uno dei migliori in circolazione è NordPass, che fin con la sua versione gratuita riesce a distinguersi dagli altri servizi concorrenti per la possibilità di memorizzare un numero illimitato di password, l'inclusione della compilazione automatica dei moduli online e la sincronizzazione automatica tra più dispositivi. Per aumentare ulteriormente la sicurezza, NordPass mette a disposizione un piano a pagamento che va ad aggiungere funzionalità di sicurezza extra quali Salute password e lo strumento Rilevatore violazioni dati, più la condivisione delle password e l'opportunità di passare da un dispositivo all'altro senza dover eseguire l'accesso una seconda volta.

Il piano di due anni Premium è in offerta a 1,29 euro al mese, grazie al 56% di sconto applicato al prezzo di listino. L'offerta in corso sul sito ufficiale prevede inoltre tre mesi extra in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Gestire le credenziali di un e-commerce in sicurezza con NordPass

Un password manager avanzato come quello di NordPass consente dunque di gestire le credenziali di un qualunque sito di e-commerce in completa sicurezza. Ecco quali sono i suoi vantaggi principali:

Salvataggio e organizzazione delle credenziali : NordPass aiuta a memorizzare e organizzare in modo sicuro ed efficiente tutte le credenziali di accesso dei servizi utilizzati per la gestione del proprio e-commerce.

: NordPass aiuta a memorizzare e organizzare in modo sicuro ed efficiente tutte le credenziali di accesso dei servizi utilizzati per la gestione del proprio e-commerce. Password complesse : tra le altre cose, consente di generare nuove password complesse a prova di hacker, andando così a ridurre in modo sensibile il rischio di eventuali attacchi informatici.

: tra le altre cose, consente di generare nuove password complesse a prova di hacker, andando così a ridurre in modo sensibile il rischio di eventuali attacchi informatici. Condivisione sicura delle credenziali: l'utilizzo di NordPass permette di condividere le password tra collaboratori o dipendenti in modo sicuro.

Tutto questo fa sì che NordPass sia il password manager ideale per quanti desiderano gestire le credenziali del proprio e-commerce in totale sicurezza.

