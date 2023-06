Gestisci la tua Partita IVA a costo zero con FlexTax

Gestire la Partita IVA è troppo complicato? Meglio farsi supportare dagli esperti del settore: FlexTax è un servizio di commercialista online che dal 2018 offre supporto per Partite IVA in Regime Forfettario con gestionale incluso. Non a caso, più di 25 mila persone lo utilizzano per la gestione dei propri aspetti fiscali. Puoi accedere a FlexTax sia tramite accesso Plus, a partire da 259 euro all'anno, che attivando un account Freemium, ovviamente più scarno in termini di funzionalità ma pur sempre un'ottima risorsa.

Cosa puoi fare con un account gratuito FlexTax

Possiamo riassumere i servizi dell'account FlexTax Freemium in quattro macro-sezioni: FlexSupport, FlexInvoice, FlexTools e FlexEconomy.

FlexSupport : ricevi assistenza via ticket dalla rete di commercialisti e consulenti fiscali FlexTax e supporto dal Team tecnico per l'utilizzo del gestionale FlexSuite;

: ricevi assistenza via ticket dalla rete di commercialisti e consulenti fiscali FlexTax e supporto dal Team tecnico per l'utilizzo del gestionale FlexSuite; FlexInvoice : invii fatture cartacee illimitate e fino a cento fatture elettroniche gratuite. Puoi gestire più codici Ateco, emettere fatture in lingua e valute diverse, creare preventivi e fatture proforma;

: invii fatture cartacee illimitate e fino a cento fatture elettroniche gratuite. Puoi gestire più codici Ateco, emettere fatture in lingua e valute diverse, creare preventivi e fatture proforma; FlexTools : effettui previsioni sulle tasse da pagare, calcoli i ravvedimenti operosi, le ritenute d'acconto e l'IVA. Puoi usare i tools per cercare codici tributo o codici Ateco e visualizzare il calendario fiscale;

: effettui previsioni sulle tasse da pagare, calcoli i ravvedimenti operosi, le ritenute d'acconto e l'IVA. Puoi usare i tools per cercare codici tributo o codici Ateco e visualizzare il calendario fiscale; FlexEconomy: tieni sotto controllo le tue entrate e le uscite, la gestione della liquidità presente, passata e previsionale, calcoli la stima delle imposte in tempo reale.

L’accesso gratuito al gestionale FlexSuite non ha scadenza: puoi usarlo anche per più anni e non è richiesta la carta di credito. Quindi si tratta di un'ottima opportunità per chi ha appena aperto Partita IVA e cerca un supporto fiscale senza spendere.

In più, FlexTax ha stretto partnership con numerose realtà del mondo fiscale e non solo: tra queste figurano Nexi, AirBnb, Just Eat, Namirial, Iubenda e molte altre. Aprire un account Freemium è semplicissimo: puoi anche scegliere di farti richiamare e ricevere così assistenza senza costi aggiuntivi.

