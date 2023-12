Gestisci il tuo denaro senza spese con il Conto Corrente Arancio

Conto Corrente Arancio è un'opzione finanziaria online che offre la possibilità di gestire il proprio denaro in modo semplice, sicuro e conveniente.

La sua peculiarità risiede nell'assenza di un canone mensile e nella gestione completamente digitale attraverso un'app per smartphone compatibile sia con Android che iOS.

I vantaggi del Conto Corrente Arancio

Questo conto online può essere richiesto rapidamente attraverso la piattaforma web, fornendo agli utenti un accesso immediato a un conto privo completamente di spese su tutte le principali operazioni bancarie. Inclusa nell'offerta c'è la possibilità di ottenere una carta di debito, di credito o prepagata.

Conto Corrente Arancio si articola in due piani distinti: il modulo base e il modulo “Zero Vincoli”. Il primo è completamente gratuito e consente di effettuare le principali operazioni bancarie, tra cui bonifici SEPA fino a 50.000€, MAV, RAV, F24 e ricariche telefoniche, con prelievi soggetti a una commissione di 0,95€.

Diversamente, il modulo “Zero Vincoli” offre prelievi privi di commissioni in tutta Europa e un libretto degli assegni all'anno, con un canone gratuito solo per il primo anno, che successivamente diventa 2€ al mese, ma può essere azzerato promozionalmente con un accredito mensile di almeno 1000€.

Oltre a queste opzioni, Conto Corrente Arancio offre la gestione del conto attraverso un'app, con notifiche relative ai pagamenti e la possibilità di autorizzare le operazioni con un semplice tocco.

Gli utenti possono scegliere tra una carta di debito, di credito o prepagata MasterCard, con canoni agevolati in base all'utilizzo e la possibilità di richiedere Conto Arancio per far fruttare i risparmi con un tasso di interesse vantaggioso.

Per aprire il conto, basta visitare la pagina ufficiale e cliccare su "Apri Conto Arancio", seguendo attentamente i passaggi indicati nella procedura. Con il Conto Corrente Arancio, gestire il proprio denaro diventa un'esperienza senza spese e altamente conveniente.

