Gestire le spese aziendali diventa più facile con Mooncard

Per gestire le spese aziendali, in modo efficace e flessibile, eliminando tutti i problemi che caratterizzano la maggior parte delle soluzioni adottate oggi, è ora possibile affidarsi a Mooncard. Si tratta di una piattaforma di gestione che consente di controllare le spese del team aziendale, con tanti strumenti sia per il monitoraggio che per l'utilizzo dei fondi disponibili.

Le aziende e i team di lavoro hanno la possibilità di provare Mooncard, in modo da scoprirne le caratteristiche e le funzionalità. Per accedere alla prova è possibile visitare il sito ufficiale di Mooncard, tramite il box qui di sotto, e seguire la procedura guidata per richiedere una demo.

Perché usare Mooncard

Mooncard è un sistema che punta a rivoluzione la gestione aziendale per quanto riguarda le spese, gli strumenti di pagamento e la contabilità. Si tratta di una piattaforma in grado di operare su più livelli per poter garantire tanti vantaggi alle aziende. Ecco alcuni esempi delle funzionalità che il servizio mette a disposizione delle aziende:

un a gestione automatizzata delle spese professionali

delle spese professionali la creazione di regole di spesa

la visibilità istantanea delle spese , suddivise per persona e per team

, suddivise per persona e per team la possibilità di avere carte fisiche VISA e carte virtuali (anche usa e getta) con compatibilità con Google Pay e Apple Pay

(anche usa e getta) con compatibilità con Google Pay e Apple Pay la gestione dei limiti di spesa

la raccolta automatica delle ricevute

Grazie a Mooncard, quindi, tutto viene automatizzato e semplificato, garantendo alle aziende una gestione più efficace delle spese e delle attività del proprio team. Si tratta di una piattaforma che ha tutte le carte in regola per rivoluzionare la gestione aziendale, garantendo una semplificazione enorme che andrà a migliorare l'efficienza dei processi.

Per accedere alla demo basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata per inviare la richiesta all'istituto.

