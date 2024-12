Gestione trasparente delle tue finanze con SelfyConto

In Italia c'è ancora una certa diffidenza sui conti correnti online. Le critiche maggiori sono rivolte alla loro scarsa trasparenza, in particolare riguardo ai costi di gestione. Se questo è vero per alcuni conti, lo stesso non si può dire per altri. Ad esempio, il conto conline SelfyConto di Banca Mediolanum fa della trasparenza una delle sue armi migliori.

Fin da subito la pagina generale di SelfyConto riepiloga quelli che sono i costi da sostenere per l'apertura, la tenuta e la chiusura del conto, all'insegna di una gestione trasparente delle proprie finanze. Per la verità i costi sono quasi nulli, se si considera che i prelievi e le principali operazioni bancarie sono senza commissioni.

Le sole spese legate alla gestione del conto di Banca Mediolanum sono quelle per il canone del conto e delle carte a esso associate, più le commissioni dei bonifici SEPA ordinari e istantanei. A questo proposito, segnaliamo però che per il primo anno e fino a 30 anni per gli under 30 il canone è azzerato. Lo stesso discorso vale anche per tutti i bonifici SEPA. Confermiamo inoltre il canone a zero per i primi 12 mesi sia della carta di debito che della carta di credito.

Una gestione trasparente delle proprie finanze con SelfyConto

All'insegna della trasparenza, ecco tutte le voci di spesa legate alla gestione del conto corrente online SelfyConto:

canone del conto corrente : gratis il primo anno e fino ai 30 anni per gli under 30, poi 3,75 euro al mese

: gratis il primo anno e fino ai 30 anni per gli under 30, poi 3,75 euro al mese canone della carta di debito : gratis il primo anno, poi 10 euro all'anno

: gratis il primo anno, poi 10 euro all'anno canone della carta di credito : gratis il primo anno, poi 20 euro all'anno

: gratis il primo anno, poi 20 euro all'anno bonifici SEPA in euro ordinari e istantanei online : gratis il primo anno e fino ai 30 anni per gli under 30, poi 1 euro ad operazione dal secondo anno

: gratis il primo anno e fino ai 30 anni per gli under 30, poi 1 euro ad operazione dal secondo anno prelievi ATM area Euro : gratis per tutti

: gratis per tutti addebiti delle utenze: gratis per tutti

Nell'ambito della nuova promozione in corso, gli over 30 possono azzerare il canone del conto e i costi legati ai bonifici SEPA fino al 31 dicembre 2027 tramite l'accredito del proprio stipendio. Se non si ha una busta paga su cui contare, si è ugualmente idonei all'azzeramento del canone e dei costi legati ai bonifici spendendo almeno 500 euro al mese con la carta di debito associata al conto.

Come aprire il conto online SelfyConto

L'apertura di SelfyConto avviene direttamente online sul sito di Banca Mediolanum. Per procedere si ha bisogno soltanto di un documento d'identità e del codice fiscale, tenendo a portata di mano il proprio cellulare e un indirizzo di e-mail valido. Per l'identificazione, invece, si può scegliere fra diverse modalità quali lo SPID, il bonifico e la webcam. Banca Mediolanum suggerisce l'utilizzo dello SPID, al fine di velocizzare l'operazione.

Maggiori dettagli e informazioni al riguardo sono consultabili su questa pagina del sito della banca.

