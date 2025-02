Gestione social media da pro con l'AI di Vista Social

Se si è alla ricerca di nuovi strumenti per migliorare la gestione dei social media, un grosso aiuto può arrivare dall'intelligenza artificiale. All'inizio erano in tanti a pensare che l'AI fosse l'ennesima bolla tech, destinata a durare quanto un gatto in tangenziale, ora però che il fenomeno è definitivamente esploso sono rimasti in pochi a pensarla così.

Ad accorgersi di quanto gli strumenti AI possano essere utili anche nell'universo dei social sono stati gli stessi content creator, molti dei quali hanno già integrato l'intelligenza artificiale nel loro workflow. A questo proposito segnaliamo la piattaforma Vista Social, divenuta il punto di riferimento per quanti vogliono migliorare la gestione dei propri account social con l'aiuto dell'AI.

Gestire i social media da pro con l'AI Vista Social

La piattaforma Vista Social si rivolge in particolare a marchi, agenzie di marketing, social media manager e liberi professionisti, con l'obiettivo di offrire una gestione dei social media più efficace tramite un'unica piattaforma. Il servizio integra inoltre tutta una serie di funzionalità AI che contribuiscono a crescere sui social molto più rapidamente di quanto non sia possibile senza.

Uno dei suoi fiori all'occhiello è l'integrazione di un tool AI alimentato da ChatGPT, con il quale gli utenti possono programmare, pubblicare e diffondere contenuti sempre nuovi e coinvolgenti. Proprio grazie all'intelligenza artificiale generativa, si ha l'opportunità di creare nuovi post 10 volte più velocemente.

L'altra funzionalità che rende al momento Vista Social una piattaforma unica è la gestione di commenti, menzioni e messaggi provenienti da tutti i propri account social attraverso un'unica dashboard. La conseguenza diretta di ciò è un aumento significativo dell'engagement con i propri seguaci, a tutto vantaggio della crescita sui vari social come Instagram, TikTok, YouTube, Facebook e altri.

Vista Social consente di richiedere una prova gratuita di 14 giorni, durante la quale si ha accesso a tutte le funzionalità del piano scelto senza limitazioni. Al termine del periodo di prova si può poi scegliere se continuare a usare il servizio o meno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.