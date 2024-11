Gestione online completa e gratuita con SelfyConto

Il conto corrente di oggi si consulta da uno smartphone o da un computer, non più in banca. I migliori conti offrono poi una gestione online completa delle proprie finanze, ovunque ci si trovi. E, in alcuni casi, completamente gratis.

È il caso di SelfyConto, il conto online di Banca Mediolanum. Tra le sue principali funzionalità, infatti, consente di pagare, investire e gestire il proprio denaro in modo semplice e intuitivo. E lo fa offrendo un canone del conto gratuito fino a 30 anni e per tutti il primo anno, includendo una carta di debito - più una carta di credito su richiesta - con quota gratuita per i primi 12 mesi.

Le funzionalità chiave del conto online SelfyConto

Di seguito un riepilogo dei servizi inclusi con il conto corrente online SelfyConto di Banca Mediolanum.

Home banking

Il servizio di home banking di SelfyConto include le principali operazioni bancarie a costo zero. Tra queste si annoverano i pagamenti di F23, F24, MAV e RAV, più gli addebiti delle utenze. Sono gratuite anche le eventuali ricariche telefoniche completate tramite la propria area riservata del conto.

Attraverso l'home banking è poi possibile inviare e ricevere bonifici. A questo proposito, i bonifici SEPA istantanei e ordinari sono gratis fino a 30 anni e per tutti il primo anno. Inoltre, nell'ambito dell'ultima iniziativa della banca, se si accredita lo stipendio o si spendono almeno 500 euro al mese, i bonifici restano gratuiti fino al 31 dicembre 2027.

Carta di debito e carta di credito

La gestione del conto passa poi attraverso la carta di debito e di credito associate. Entrambe sono a canone zero il primo anno: con la prima è possibile prelevare gratis e senza limiti di operazioni sia in Italia che nei Paesi appartenenti all'area Euro, mentre con la seconda si può beneficiare di un plafond di almeno 1.500 euro.

Tornando alla carta di debito, la quota del canone - gratuita il primo anno - passa a 10 euro annui dal secondo. Se si fa anche richiesta della carta di credito, dopo il primo anno gratis il canone passa a 20 euro l'anno. Al momento della domanda, l'utente può scegliere se ricevere una carta di credito Visa o una carta di credito Mastercard.

App

Un altro elemento significativo per la gestione di un conto onlne è rappresentato dalla sua app. Nel caso specifico di SelfyConto, si tratta dell'app Mediolanum, progettata appositamente per gestire il proprio conto in completa mobilità. Si può ad esempio pagare da smartphone o smartwatch grazie alla compatibilità con Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Xiaomi Pay e Swatch Pay, oltre a completare i pagamenti CBILL e PagoPA.

A tutto questo, infine, si aggiunge l'opportunità di accedere al servizio di trading online, operando in tempo reale su 24 mercati in tutto il mondo, con titoli di stato, fondi aperti, ETF e azioni.

Come aprire SelfyConto

Per aprire il conto online SelfyConto è richiesto un documento d'identità, il codice fiscale, un numero di telefono e un indirizzo e-mail valido. Durante l'apertura del conto occorre poi completare l'identificazione: si può scegliere tra SPID, bonifico bancario e webcam.

Aprendo SelfyConto entro il 20 dicembre, e accreditando lo stipendio o spendendo almeno 500 euro al mese, si può inoltre ottenere un Buono Regalo Amazon da 100 euro. Maggiori informazioni su questa pagina del sito ufficiale Banca Mediolanum.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.