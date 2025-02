Gestione delle password aziendali più sicura con LastPass

In un'azienda può accadere che due o più persone, oppure un team dedicato, debbano accedere agli stessi account di servizi quali social media, CRM o marketing. Quando ciò avviene, uno degli errori più comuni che si possono fare è condividere le credenziali di accesso manualmente.

Un rimedio efficace può essere invece l'utilizzo di un password manager come LastPass, strumento ideale per piccole startup e aziende che vogliono rendere più sicura la gestione delle password e allo stesso tempo semplificarla. In questi giorni i piani Teams e Business sono in sconto del 30%, con prezzi da 2,73 euro al mese per utente e la possibilità di provare il servizio gratis.

I vantaggi di LastPass per la gestione delle password aziendali

Ecco in che modo l'utilizzo di LastPass può migliorare la gestione delle password aziendali, rendendola più sicura e intuitiva.

Archivio e condivisione delle credenziali in sicurezza : il gestore di password LastPass offre un'archiviazione e una condivisione delle credenziali sicura tra i membri di uno stesso team, evitando così l'invio delle password tramite chat o e-mail.

: il gestore di password LastPass offre un'archiviazione e una condivisione delle credenziali sicura tra i membri di uno stesso team, evitando così l'invio delle password tramite chat o e-mail. Abilitazione dell'accesso con un clic : in questo modo ai dipendenti dell'azienda non è più richiesto di dover ricordare o digitare le credenziali ogni volta che devono effettuare il login ad un account aziendale.

: in questo modo ai dipendenti dell'azienda non è più richiesto di dover ricordare o digitare le credenziali ogni volta che devono effettuare il login ad un account aziendale. Revoca rapida dell'accesso : una funzione che può tornare molto utile quando un dipendente lascia l'azienda, evitando così di dover cambiare tutte le password.

: una funzione che può tornare molto utile quando un dipendente lascia l'azienda, evitando così di dover cambiare tutte le password. Gestione dei permessi di accesso : il titolare di un'azienda ha la facoltà di decidere chi può vedere o usare determinate password, non dovendo quindi più rivelarle di persona.

: il titolare di un'azienda ha la facoltà di decidere chi può vedere o usare determinate password, non dovendo quindi più rivelarle di persona. Ricezione notifiche per eventuali attività sospette: tra le funzionalità di LastPass più significative, grazie a cui è possibile rilevare nell'immediato tentativi di accesso non autorizzati.

Tutte le funzioni elencate qui sopra sono disponibili durante la prova gratuita dei piani aziendali di LastPass, al termine della quale si può scegliere se proseguire con l'attivazione dell'account o meno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.