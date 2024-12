Gestione del conto senza spese tramite l'app Mediolanum

Banca Mediolanum mette a disposizione dei nuovi clienti la possibilità di puntare su SelfyConto, un conto online ricco di vantaggi che può essere gestito, senza costi, anche tramite l'app Mediolanum, in modo semplice e senza limitazioni.

Basta uno smartphone per accedere a tutti gli strumenti collegati al conto, verificare il saldo ed effettuare operazioni, senza dover recarsi in filiale. L'uso dell'app per la gestione del conto non prevede alcun costo aggiuntivo.

Scegliere SelfyConto, inoltre, consente l'accesso a un conto online con canone azzerabile fino a fine 2027 (poi 3,75 euro al mese) che include la possibilità di accedere a tutte le carte di pagamento di cui si può aver bisogno, con prelievi gratis in area euro con carta di debito.

Per tutti i nuovi clienti, inoltre, c'è un Buono Amazon da 100 euro in regalo, accreditando lo stipendio oppure spendendo almeno 500 euro al mese con carta per 3 volte nei primi 4 mesi dall'apertura del conto corrente. Per accedere all'offerta basta visitare il sito ufficiale di Banca Mediolanum.

SelfyConto: le caratteristiche del conto Mediolanum

Con SelfyConto è possibile accedere a un conto con canone zero per 12 mesi e con possibilità di azzerare il canone fino a fine 2027 (con l'accredito di stipendio oppure spendendo almeno 500 euro al mese).

Per i clienti Mediolanum c'è la carta di debito (con canone zero per un anno, poi 10 euro all'anno) con prelievi gratis ed è possibile richiedere la carta di credito (con canone zero per un anno, poi 20 euro all'anno) e la prepagata.

Le carte di debito e di credito sono utilizzabili anche con i wallet digitali, come Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay. I bonifici sono senza commissioni per il primo anno oppure fino a fine 2027 accreditando lo stipendio oppure spendendo almeno 500 euro al mese.

Per tutti i nuovi utenti c'è la possibilità di ottenere un Buono Amazon da 100 euro in regalo. Per accedere alla promo basta aprire il conto e poi accreditare lo stipendio oppure spendere almeno 500 euro al mese con carta per 3 volte nei primi 4 mesi.

