Genspark: rilasciato nuovo motore di ricerca basato sull’AI

Genspark è una nuova piattaforma che sfrutta l'intelligenza artificiale generativa per scrivere riepiloghi personalizzati in risposta alle query di ricerca. Ad esempio, digitando una ricerca del tipo "Qual è il miglior latte in polvere per neonati?" la piattaforma genererà una Sparkpage, ovvero una panoramica di una singola pagina messa insieme da siti e altri contenuti sul web. Genspark è molto simile ad Arc Search di Arc Browser e alle panoramiche AI ​​di Google. Tuttavia, Eric Jing, che ha co-fondato l’omonima organizzazione dietro Genspark insieme a Kay Zhu nel 2023, ha dichiarato che la sua piattaforma è in grado di fornire risultati di qualità superiore adottando un approccio più chirurgico.

Genspark: come funzionano le Sparkpages

Genspark si affida infatti a modelli proprietari e di terze parti (come OpenAI o Anthropic) per classificare le query di ricerca degli utenti. In questo modo potrà determinare come organizzare e presentare i risultati. Ad esempio, per le ricerche relative ai viaggi, la piattaforma offrirà una Sparkpage simile a Wikipedia completa di un sommario, video di destinazioni popolari nelle vicinanze, suggerimenti e un chatbot per rispondere a domande su vari sottoargomenti (ad es. esperienze”). Le ricerche di prodotto producono invece Sparkpages con un elenco di pro e contro del prodotto stesso. Inoltre, saranno anche visibili commenti e recensioni aggregati da social media, pubblicazioni e negozi di e-commerce.

Come altri tool simili, Genspark può produrre risultati non proprio perfetti (si pensi alla pizza con la colla di Panoramiche AI). Tuttavia, si prospettano anche altri problemi non di poco conto. Ad esempio, questa e altre piattaforme simili minacciano di cannibalizzare il traffico verso i siti da cui ricavano le loro informazioni. Le Sparkpages, come le pagine di Wikipedia, non sono statiche. Dopo che l'intelligenza artificiale ha creato la struttura, chiunque può condividere e modificare copie di una Sparkpage e aggiungere qualsiasi informazione desideri, compresi testi offensivi, errati o plagi. Inoltre, almeno in questo momento, non c’è modo di segnalare Sparkpage problematiche. Tuttavia, proprio come Panoramiche AI, è probabile che tutti questi problemi verranno risolti in un prossimo futuro.