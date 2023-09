Genesis AI: i favolosi apparecchi acustici con intelligenza artificiale

La perdita dell’udito è un grande problema che affligge milioni di persone nel mondo, non solo chi è ormai avanti nell’età. Sono infatti molti i ragazzi o gli adulti che soffrono di problemi di questo genere, ma cercano di nasconderli perdendo così momenti importanti della propria vita. Per risolvere questo problema, l’azienda statunitense Starskey, con sede a Minneapolis, ha deciso di creare un nuovo modello di apparecchi acustici smart, chiamati Genesis AI. Questi non saranno soltanto utili a migliorare l’udito di chi li indossa, ma saranno dotati di funzionalità interessanti come la traduzione delle lingue straniere in tempo reale.

Genesis AI: gli apparecchi acustici che possono sostituire gli auricolari smart

Starskey ha annunciato i nuovi apparecchi acustici smart lo scorso marzo, con un post sul proprio blog ufficiale. I Genesis AI sono molto confortevoli e permettono di distinguere in modo più intuitivo e naturale le parole e i suoni. L’apparecchio rende infatti le voci più chiare e riduce gli sforzi di chi ascolta. Inoltre, grazie all’intelligenza artificiale è possibile captare meglio i suoni deboli, eliminando i rumori di fondo (ad esempio ascoltando il cinguettio degli uccelli, eliminando il rumore del vento). Questi apparecchi acustici AI possono essere inoltre degli utili assistenti personali. Non sono solo in grado di tradurre in tempo reale ciò che si ascolta in una lingua straniera, ma possono anche essere utilizzati per ascoltare musica, video in streaming o effettuare chiamate, come se fossero degli auricolari smart.

Un’ultima funzione interessante riguarda la sicurezza. Questi straordinari apparecchi acustici AI sono infatti in grado di rilevare le cadute accidentali e inviare un messaggio d’allerta fino ad un massimo di tre persone. Infine, Genesis AI sono waterproof, resistenti al sudore e hanno una batteria di lunga durata (51 ore con una sola carica).