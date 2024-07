Generazione Z: TikTok influenza i trend dello shopping online

La Generazione Z nell'area Asia-Pacifico sta ridefinendo il modo in cui fa shopping, affidandosi sempre più a TikTok e agli influencer per le decisioni di acquisto, soprattutto nel settore della moda. Secondo un report recente di KPMG, basato su un sondaggio condotto su 7.000 consumatori in 14 mercati asiatici, la Gen Z mostra una preferenza marcata per lo shopping sociale e il commercio in live streaming.

Mentre le generazioni precedenti prediligevano i grandi magazzini e i centri commerciali per scoprire nuovi trend e acquistare capi di base, la Gen Z ricerca le tendenze online e segue influencer e idoli. Questi giovani consumatori aspirano a emulare lo stile dei loro modelli online preferiti, spesso scoperti tramite piattaforme come TikTok e Instagram.

TikTok, più di altre, è la piattaforma che maggiormente influenza le mode e i trends d'acquisto per la Gen Z

Il sondaggio ha rivelato che il 63% dei giovani intervistati considera lo shopping sociale come un elemento essenziale della loro esperienza di acquisto, mentre il 57% è attratto dal commercio in live streaming. Queste modalità di interazione combinano l'intrattenimento e l'acquisto, offrendo agli utenti una nuova forma di connessione con i brand e i prodotti che desiderano.

La Gen Z, nata tra il 1997 e il 2003, è la prima a essere cresciuta con internet e i dispositivi digitali come parte integrante della loro vita quotidiana. Questo background ha plasmato le loro preferenze di consumo, orientate verso l'interazione digitale e l'influenza degli opinion leader online.

Di fronte a questa tendenza, le aziende stanno adattando le loro strategie di marketing e di vendita, concentrando sforzi significativi sul social commerce. TikTok in particolare emerge come una piattaforma chiave, grazie alla sua capacità di influenzare le decisioni di acquisto attraverso contenuti creativi e autentici. Gli influencer giocano un ruolo cruciale nel promuovere prodotti e brand, dirigendo il traffico direttamente ai siti di e-commerce.