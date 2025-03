Gemini: utenti usano modello per rimuovere filigrane da immagini

Gli utenti sui social media hanno scoperto un caso d'uso controverso per il nuovo modello Gemini AI di Google. Si tratta della possibilità di rimuovere le filigrane dalle immagini, comprese quelle pubblicate da Getty Images e altri noti gruppi di media stock. La scorsa settimana, Google ha ampliato l'accesso alla funzionalità di generazione delle immagini del suo modello Gemini 2.0 Flash, che consente al modello di generare e modificare in modo nativo il contenuto delle immagini. Quest’ultima è una funzionalità potente, ma offre poche protezioni. Gemini 2.0 Flash è infatti in grado di creare anche immagini raffiguranti celebrità e personaggi protetti da copyright e, come accennato in precedenza, rimuoverà le filigrane dalle foto esistenti.

Google: chatbot concorrenti si rifiutano di rimuovere le filigrane

Come hanno notato diversi utenti di X e Reddit, Gemini 2.0 Flash non rimuoverà solo le filigrane. Infatti, tenterà anche di riempire eventuali vuoti creati dall'eliminazione di una filigrana. Naturalmente, anche altri strumenti basati sull'intelligenza artificiale sono in grado di fare ciò. Tuttavia, Gemini 2.0 Flash sembra essere eccezionalmente abile in questo, senza contare che tutto viene fatto gratuitamente. Per essere chiari, al momento la funzionalità di generazione delle immagini di Gemini 2.0 Flash è etichettata come "sperimentale" e "non per uso di produzione". Inoltre, è disponibile solo negli strumenti di Google rivolti agli sviluppatori come AI Studio. Il modello non è nemmeno un perfetto strumento di rimozione delle filigrane.

Gemini 2.0 Flash sembra avere difficoltà con alcune filigrane semitrasparenti e filigrane che coprono ampie porzioni di immagini. Tuttavia, alcuni titolari di copyright sicuramente contesteranno la mancanza di restrizioni di utilizzo di Gemini 2.0 Flash. Altri modelli, come Claude 3.7 Sonnet di Anthropic e GPT-4o di OpenAI si rifiutano esplicitamente di rimuovere le filigrane. Claude definisce la rimozione di una filigrana da un'immagine "non etica e potenzialmente illegale". Rimuovere una filigrana senza il consenso del proprietario originale è considerato illegale, salvo rare eccezioni. Ad oggi Google non ha rilasciato una correzione per questo problema. Tuttavia, l’azienda di Mountain View potrebbe pubblicare un comunicato dedicato a breve.