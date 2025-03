Gemini: risposte personalizzate in base alla cronologia ricerche

Con così tante aziende AI che lanciano chatbot, Google sta sfruttando il suo più grande vantaggio competitivo per far risaltare Gemini: la ricerca. Con la personalizzazione abilitata, il chatbot può ora analizzare automaticamente le query per vedere se il riferimento alla cronologia delle ricerche può "migliorare" la sua risposta. La funzionalità è basata sul modello Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental e farà riferimento ai risultati della ricerca solo se il suo modello AI li ritiene "utili". Ad esempio, se si chiedono all'AI consigli su ristoranti o viaggi, il chatbot farà riferimento alle recenti ricerche relative al cibo per fornire un suggerimento. Questa è parte della più ampia funzionalità di personalizzazione che Google sta lanciando, che alla fine collegherà Gemini ad altre app come YouTube e Google Foto. Ciò consentirà al chatbot di "fornire informazioni più personalizzate, attingendo a una comprensione più ampia delle tue attività e preferenze".

Gemini: cronologia delle ricerche potrà essere scollegata tramite un banner ad hoc

Google nota che è possibile scollegare la cronologia delle ricerche da Gemini in qualsiasi momento. Quando si riceve una risposta, gli utenti vedranno una descrizione di come Gemini ha ottenuto le sue risposte. Questi sapranno anche se il chatbot ha fatto riferimento alle informazioni salvate, alle conversazioni passate o alla cronologia delle ricerche. L’AI visualizzerà anche un "banner trasparente" con un link per scollegare la cronologia delle ricerche. Gli abbonati a Gemini e Gemini Advanced sul web possono abilitare la funzionalità selezionando "Personalizzazione (sperimentale)" dal menu a discesa del modello. La funzionalità sta arrivando gradualmente sui dispositivi mobili ed è disponibile in oltre 40 lingue nella "maggioranza" dei paesi.

Google sta rilasciando anche altri aggiornamenti, tra cui un modo per tutti gli utenti Gemini di creare gratuitamente i propri assistenti AI personali, chiamati Gems. L'azienda ha anche annunciato che sta portando il suo modello Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental alla sua funzionalità Deep Research. Secondo l’azienda, quest’ultima migliora le capacità del chatbot "in tutte le fasi di ricerca". Anche le integrazioni dell'AI con Calendario, Note, Attività e Foto stanno ricevendo un aggiornamento al modello Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental, unendosi a YouTube, Ricerca e Google Maps.