Gemini Live si aggiorna e diventa “più dinamico e coinvolgente”

Dopo l’introduzione di “Talk Live about it”, Google ha lanciato un aggiornamento di Gemini Live, che "renderà le conversazioni ancora più dinamiche e coinvolgenti". In un'e-mail ad alcuni utenti di Live, Big G ha affermato che sta "iniziando a distribuire aggiornamenti a Gemini". L'azienda di Mountain View parla dell'implementazione di un modello non meglio specificato che consente a Gemini Live di "comprendere meglio più lingue, dialetti o accenti" durante una conversazione. Può anche "aiutare con le esigenze di traduzione". Con Gemini 2.0, Google ha introdotto una Multimodal Live API per sviluppatori. Questa è capace di elaborare testo, audio e input video, mentre emette testo e audio.

Gemini Live: utenti potranno condividere lo schermo in Apps Activity

Nella sua comunicazione, Google fa anche notare le "capacità di condivisione dello schermo e streaming video in diretta" in arrivo nell'app Gemini. Questa funzionalità era già stata mostrata da Big G con Astra. Come parte di questa "esperienza migliorata", Gemini memorizzerà l’audio, video e condivisioni dello schermo in Gemini Apps Activity. Infatti, con l'esperienza attuale, Gemini Live memorizza ed elabora solo "trascrizioni delle tue chat in diretta". L'attuale supporto per la privacy (da dicembre 2024) nota come: "I dati audio e vocali in tempo reale non vengono salvati sui server di Google in questo momento. Saremo trasparenti su eventuali modifiche".

L'e-mail inviata nelle scorse ore ad alcuni utenti Gemini Live, non è ancora stata pubblicata per tutti gli utenti. Tuttavia, ciò potrebbe accadere a breve. Per quanto riguarda la privacy, Google ricorda infine che: “I dati vengono elaborati in base all'Informativa sulla privacy di Gemini Apps. Come parte della fornitura di questa esperienza migliorata, i tuoi audio, video e condivisioni dello schermo vengono archiviati nella tua Attività di Gemini Apps (se è attiva). I tuoi dati in Attività di Gemini Apps vengono eliminati in base al tuo periodo di eliminazione automatica in tale impostazione e puoi gestire ed eliminare la tua attività di Gemini Apps in qualsiasi momento. Scopri di più nel Gemini Apps Privacy Hub."