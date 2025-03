Gemini Live: a marzo arriveranno video e condivisione schermo

Google sta aggiungendo nuove funzionalità al suo assistente Gemini che consentono agli utenti di porre domande utilizzando video e contenuti sullo schermo in tempo reale. Al Mobile World Congress (MWC) 2025 di Barcellona, ​​l'azienda ha mostrato una nuova funzionalità "Screenshare". Quest’ultima che consente agli utenti di condividere gli elementi visibili sullo schermo del loro telefono con Gemini Live e di porre domande. Ad esempio, l'azienda ha mostrato un video di un utente che acquistava un paio di jeans larghi e chiedeva a Gemini quali altri indumenti si abbinassero bene. Inoltre, con il nuovo aggiornamento, l'app Gemini può comprendere e parlare 45 lingue. Gli utenti possono anche cambiare la lingua nel mezzo di una frase. Secondo Google, non sarà più necessario cambiare le impostazioni della lingua del telefono. Parlando in una lingua diversa "Gemini Live sarà in grado di capire e rispondere". Questa funzione è già disponibile per gli utenti.

Gemini Live: AI potrà ricordare le conversazioni precedenti

Entro la fine del mese di marzo, Google afferma inoltre che arriverà l'input video live. Questa è una delle funzioni chiave del Progetto Astra. Google l'ha presentato all’ultimo evento I/O. In un video dimostrativo, una persona con occhiali smart camminava in una stanza e parlava con l’assistente AI di ciò che vedeva. Tuttavia, secondo Google, Project Astra è ancora un prototipo di ricerca per un assistente AI universale. Ora, il flusso video in tempo reale sarà inizialmente disponibile sugli smartphone tramite un’app dedicata. Gemini Live offrirà anche una nuova funzionalità che farà felici gli utenti. L’AI sarà infatti in grado di ricordare le conversazioni precedenti, permettendo di riprendere il discorso in un secondo momento.

Le funzioni di intelligenza artificiale visiva di Gemini Live saranno inizialmente disponibili solo per i dispositivi Pixel e Samsung. In futuro è possibile che queste nuove funzionalità verranno introdotte anche per altri modelli di smartphone.