Gemini è ora disponibile senza accesso all'account Google

Google è pronta a sostituire Google Assistant con il suo assistente AI, Gemini, entro la fine dell'anno. Una volta completata la transizione, Google rimuoverà l'app Google Assistant dal Google Play e la renderà inaccessibile sui dispositivi. Di recente, Gemini ha ricevuto anche le funzionalità Canvas e Audio Overviews. Con la funzionalità Canvas, gli utenti possono modificare e scrivere su documenti o codice con modifiche che appaiono in tempo reale. D'altro canto, la funzionalità Audio Overviews consente agli utenti di convertire i propri documenti in discussioni audio in stile podcast. Ora, c'è un'altra sorpresa in serbo per i fan di Google. Come notato da gente di 9To5Google, Google Gemini è ora disponibile per l'uso senza effettuare l'accesso.

Gemini: utenti potranno anche usare la navigazione in incognito

Da quando Google ha lanciato il suo chatbot AI, coloro che volevano usare l'AI di Google dovevano effettuare l'accesso con il proprio account Google per accedervi. Ma ora Google sta rimuovendo questa restrizione, consentendo a chiunque di usare Gemini senza un account. Gli utenti possono anche aprire l'app in modalità di navigazione in incognito e usarlo senza effettuare l'accesso. L'apertura del sito web gemini.google.com ora mostra direttamente l'interfaccia della chat invece della precedente landing page, che mostrava un saluto "Ciao (nome)". Tuttavia, ora è possibile visualizzare: "Ecco Gemini, il tuo assistente AI personale".

Facendo clic sul selettore di modelli, gli utenti potranno vedere altri modelli oltre a Gemini 2.0 Flash, come 2.0 Flash Thinking (sperimentale), Deep Research e Personalization (esperimento). Tuttavia, per accedervi bisognerà effettuare necessariamente l'accesso all’account. Quindi, per impostazione predefinita, si potrà usare il modello 2.0 Flash quando non si effettua l'accesso. Inoltre, se si desidera utilizzare altre funzionalità di Gemini come il caricamento di file, documenti o l'accesso alla cronologia chat, bisogna comunque effettuare l'accesso con il proprio account Google. Sfortunatamente, l'app Android richiede comunque di utilizzare l’account Google per utilizzare Gemini AI.