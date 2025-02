Gemini Code Assist rilasciato gratuitamente per tutti gli utenti

A dicembre, GitHub, la piattaforma per sviluppatori più popolare al mondo, ha superato i 150 milioni di sviluppatori. Per celebrare questo traguardo, GitHub Copilot è stato reso gratuito per tutti gli utenti di VS Code con diverse funzionalità. Queste includono chat e completamento del codice, modifiche multi-file, scelta multi-modello, supporto di estensioni di terze parti e altro ancora. La versione gratuita di GitHub Copilot presenta diverse limitazioni. Vi sono infatti il supporto per un massimo di 2000 suggerimenti di codice in tempo reale e fino a 50 messaggi e interazioni al mese. Nelle scorse ore, Google ha annunciato che Gemini Code Assist, il suo assistente per sviluppatori basato sull'intelligenza artificiale, è ora disponibile gratuitamente con completamenti di codice quasi illimitati.

Code Assist, basato su Gemini 2.0, è ora disponibile per gli individui in tutto il mondo con supporto per tutti i linguaggi di programmazione di pubblico dominio. Google afferma di aver perfezionato il modello Gemini 2.0 per gli sviluppatori in base a casi d'uso di codifica nel mondo reale. Ancora più importante, Gemini Code Assist offre ora fino a 180.000 completamenti di codice al mese. Viene fornito con una grande finestra di contesto token, con supporto di token di input fino a 128.000 in chat. Oltre ai completamenti di codice, Gemini Code Assist può anche supportare le revisioni del codice.

Gemini Code Assist: estensioni in arrivo per Visual Studio Code e JetBrains IDE

L'anteprima pubblica di Gemini Code Assist per GitHub può offrire revisioni del codice basate sull'intelligenza artificiale per repository sia pubblici che privati. Le estensioni di Gemini Code Assist sono disponibili per Visual Studio Code e JetBrains IDE. Ryan J. Salva, Senior Director, Product Management, Google, ha scritto quanto segue in merito al nuovo lancio gratuito di Code Assist: "E con il limite di utilizzo più generoso di 90 volte più completamenti di codice al mese rispetto ad altri popolari assistenti di codifica gratuiti, i programmatori di tutti i tipi possono raccogliere i frutti. Se sei uno studente che lavora a un progetto urgente, non troverai il tuo progetto di codifica improvvisamente bloccato perché hai raggiunto un limite, o dovrai preoccuparti che i limiti della chat interrompano le tue sessioni di programmazione in coppia".

Per iniziare con questo nuovo Code Assist, gli sviluppatori hanno solo bisogno di un account Gmail personale e non è richiesta alcuna carta di credito. Per le grandi aziende, Google ha annunciato la versione enterprise di Code Assist lo scorso anno. Gemini Code Assist Enterprise supporta metriche di produttività, risposte AI personalizzate basate su repository di codice sorgente privati, integrazioni con servizi Google Cloud come BigQuery e altro ancora.