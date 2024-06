Gemini arriva sul pannello laterale di Documenti, Drive e altre app

Google sta aggiungendo Gemini AI nei suoi prodotti e servizi. La società ha annunciato che il pannello laterale Gemini AI per le sue app Workspace, come Documenti, Presentazioni, Fogli, Drive e Gmail, è ora generalmente disponibile. Il chatbot con intelligenza artificiale generativa dell’azienda di Mountain View può aiutare gli utenti a riassumere, analizzare e generare contenuti. A seconda dell'app, è possibile ottenere approfondimenti analizzando e-mail, documenti e altro. In altre parole, non è necessario cambiare scheda nel browser, passando dal documento al sito web Gemini. Ad esempio, Gemini in Google Docs può riassumere documenti lunghi per arrivare rapidamente ai punti principali, aiutarti a fare brainstorming e creare contenuti basati su altri file. L'intelligenza artificiale può generare nuove diapositive in Presentazioni Google, riassumere presentazioni e creare immagini personalizzate.

Allo stesso modo, il pannello laterale Gemini in Google Drive può riassumere uno o più documenti e cercare fatti su un progetto. Infine, con Gmail l’AI può redigere e-mail, suggerire risposte e riassumere i thread di posta elettronica. Come riportato da Google in un post: "Il pannello laterale utilizzerà i modelli più potenti di Google, incluso il modello Gemini 1.5 Pro con una finestra di contesto più lunga e un ragionamento più avanzato, consentendoti di sfruttare la potenza di Gemini direttamente dalle app Google Workspace più utilizzate".

Gemini: come utilizzare l’assistente AI sui prodotti Google

È possibile utilizzare Gemini in queste app facendo clic sul pulsante "Chiedi a Gemini" nell'angolo in alto a destra, che si apre in un pannello verticale. L’app mostra una serie di suggerimenti da cui partire. In alternativa è possibile digitare un messaggio nella casella di testo. Quando si genera una risposta, l'intelligenza artificiale suggerisce anche domande di follow-up che è possibile porre. Gli utenti fornire feedback sulle sue risposte e fare clic sul pulsante a forma di occhio per visualizzare in anteprima le risposte del chatbot nel documento. In questo caso, l'azienda avverte anche di non fare completamente affidamento sulle risposte fornite dal chatbot, poiché le risposte potrebbero essere errate.

Gemini sarà disponibile anche per gli studenti di oltre 100 paesi come parte della massiccia spinta di Google verso l'intelligenza artificiale. Recentemente, il chatbot Gemini AI ha aggiunto il supporto per la riproduzione di YouTube Music e la sua app per Android è stata lanciata nel Regno Unito e in Europa.