Gemini: app consentirà di generare video di 8 secondi con Veo 2

Il mese scorso, Google ha anticipato le novità in arrivo per Gemini Advanced. Inoltre, l’azienda di Mountain View sta anche ultimando il lavoro per permettere agli utenti dell’app Gemini di generare video con Veo 2. Alcuni sviluppatori hanno scoperto nuovi dettagli riguardanti la generazione di video nella versione beta 16.11 dell'app Google: "Ottieni video di alta qualità con Veo 2, l'ultimo modello di generazione video di Gemini". Big G ha parlato di Veo durante l'I/O 2024 lo scorso maggio e ha introdotto Veo 2 a dicembre. Questa funzionalità funziona in modo davvero semplice. Per creare un video, basta descrivere la propria idea e Veo 2 la trasformerà in un filmato di 8 secondi. La generazione del video richiederà circa 1-2 minuti. Purtroppo, gli utenti non potranno generare tutti i video che desiderano. Infatti, sembra che ci siano limiti giornalieri e mensili da rispettare.

Gemini: integrazione di Veo 2 ormai imminente

Al momento, Veo 2 è accessibile tramite una lista d’attesa di Google Labs (VideoFX) e l’accesso dall’app Gemini dovrebbe essere riservato al livello Advanced. Questo nuovo strumento offre anche un lettore video e la possibilità di scaricare il proprio video e di condividerlo (probabilmente tramite link). L’integrazione di Veo 2 nell’app Gemini è in sviluppo da diverse settimane con il nome in codice “toucan”. Con l’aggiornamento di questa versione, che ora fa riferimento esplicito a Veo 2 e alla generazione di video, è possibile che il rilascio su Gemini sia imminente.

A febbraio, Google aveva anticipato “nuovi modi di creare con strumenti avanzati per la generazione di video, immagini e audio”. Attualmente, tutti gli utenti di Gemini possono generare immagini con persone grazie a Imagen 3, mentre la funzione Audio Overviews è stata introdotta nei giorni scorsi. Resta da vedere se la generazione audio si espanderà includendo anche la creazione di musica. Sfortunatamente, ad oggi Google non ha rilasciato nuovi dettagli in merito. Per saperne di più sul rilascio ufficiale dei nuovi strumenti su Gemini bisognerà attendere le prossimi settimane.