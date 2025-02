Gemini: app aggiunge l’accesso ai modelli AI “pensanti”

Google ha incluso il suo modello sperimentale di intelligenza artificiale "ragionante" in grado di spiegare come risponde a domande complesse all'app Gemini. L'aggiornamento Gemini 2.0 Flash Thinking fa parte di una serie di annunci di Big G, che include anche il suo ultimo modello Gemini 2.0 Pro. Questo arriva mentre il gigante della ricerca prevede di investire 75 miliardi di dollari in spese come l'espansione della sua famiglia di modelli AI quest’anno. Si tratta di un salto considerevole rispetto ai 32,3 miliardi di dollari in spese in conto capitale spesi nel 2023. Tale strategia serve infatti a tenere il passo con i concorrenti dell'intelligenza artificiale come OpenAI, Microsoft, Meta e Anthropic, sostenuta da Amazon.

Gemini: presto disponibile anche versione 2.0 Flash-Lite

Gemini 2.0 Flash Thinking è già disponibile nelle opzioni a discesa del modello sull'app desktop e mobile. Come riporta Google, a ciò si aggiunge un'altra versione più agentica del modello che può "interagire con app come YouTube, Search e Google Maps". Tale modello stato introdotto a dicembre 2024 e si prevede che competerà con altri cosiddetti modelli AI basati sul ragionamento come o1 di OpenAI e R1 di DeepSeek. Questi modelli funzionano suddividendo i problemi in passaggi più piccoli e gestibili, consentendo loro di "pensare" ai prompt prima di offrire una soluzione. Il risultato previsto è quello di ottenere risposte più dettagliate e accurate, ma questo spesso avviene a scapito di un tempo maggiore per ottenerle.

Google sta anche rilasciando una versione sperimentale di Gemini 2.0 Pro. Secondo le indiscrezioni riportate dal sito TechCrunch, il successore di 1.5 Pro dovrebbe fornire "migliori fattibilità" e "prestazioni più forti" per le attività di codifica e matematica. Gemini 2.0 Pro è descritto come il "modello più capace di sempre" di Google e sarà disponibile per gli utenti dell'app Advanced Gemini e per gli utenti con accesso a Vertex AI e AI Studio. La versione 2.0 Flash è invece già disponibile anche per gli sviluppatori in AI Studio e Vertex AI dopo il suo lancio nelle app web e mobile di Gemini la scorsa settimana. Infine, Google sta completando questi aggiornamenti con l'introduzione di un nuovo modello a basso costo chiamato 2.0 Flash-Lite. Secondo l'azienda sarà uguale a 1.5 Flash per velocità e prezzo, pur superandolo "nella maggior parte dei benchmark". Gemini 2.0 Flash-Lite è già disponibile in anteprima pubblica su AI Studio e Vertex AI di Google.