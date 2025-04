Gemini Advanced lancia Veo 2: l'innovazione nella generazione di video con l'AI

La creatività digitale ha raggiunto una nuova frontiera grazie al lancio di Veo 2, il rivoluzionario modello di generazione video AI sviluppato da Google Labs. Questo strumento innovativo consente agli utenti di trasformare semplici descrizioni testuali in video realistici di otto secondi, con una risoluzione di 720p e proporzioni 16:9. La nuova funzionalità, che parte del pacchetto Gemini Advanced, offre agli abbonati la possibilità di creare filmati in formato MP4 con una precisione sorprendente, basata sulla qualità del prompt testuale fornito.

L’interfaccia utente di Veo 2 è stata progettata per essere intuitiva, permettendo una facile selezione del modello e una rapida generazione dei contenuti desiderati. Questa tecnologia segna un notevole passo avanti rispetto alle versioni precedenti, grazie alla sua capacità di comprendere meglio la fisica e i movimenti umani. I video generati presentano dettagli visivi accurati e movimenti fluidi, offrendo una qualità cinematografica ideale per piattaforme come TikTok e YouTube Shorts.

Gemini Advanced ha reso questa funzionalità disponibile a livello globale, sia su desktop che su dispositivi mobili, supportando tutte le lingue della piattaforma. Gli utenti possono condividere facilmente i video generati sui social media, aprendo nuove opportunità per lo storytelling e la creazione di contenuti originali.

Whisk Animate e filigrana

In parallelo, Google Labs ha introdotto Whisk Animate, una funzionalità sperimentale che amplia ulteriormente le possibilità creative della piattaforma. Questa integrazione consente agli utenti di trasformare immagini statiche in video dinamici, sia che si tratti di immagini generate dalla piattaforma stessa o caricate manualmente. Disponibile per gli abbonati al piano Google One AI Premium, Whisk Animate rappresenta un complemento ideale per Veo 2, permettendo una maggiore versatilità nella creazione di contenuti visivi.

Un aspetto cruciale di questa innovazione è l’impegno di Google verso la sicurezza e la trasparenza. Ogni video generato tramite Veo 2 è contrassegnato con SynthID, una filigrana digitale che identifica chiaramente il contenuto come prodotto dall’intelligenza artificiale. Questo sistema è stato sottoposto a rigorosi test di sicurezza e valutazioni etiche per garantire un utilizzo responsabile della tecnologia, prevenendo possibili abusi.

Google incoraggia gli utenti a fornire feedback attraverso pulsanti dedicati, contribuendo così al miglioramento continuo del sistema. Inoltre, l’azienda si impegna a rispettare rigorosamente le proprie policy e a ottimizzare costantemente l’esperienza utente, mantenendo un equilibrio tra innovazione e responsabilità.