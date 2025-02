Gemini 2.0 Flash in fase di roll-out per le app Android e iOS

La scorsa settimana, Gemini 2.0 Flash ha abbandonato il suo stato sperimentale dopo essere entrato in fase di test a dicembre. L'ultimo modello di Google "progettato per l'era agentica supera 1.5 Pro (introdotto lo scorso maggio) in termini di codice, fattualità, matematica, ragionamento e altri benchmark a una velocità doppia. Queste risposte più rapide e prestazioni più elevate si traducono in "aiuto quotidiano con attività come brainstorming, apprendimento o scrittura". Google sta inoltre lanciando l'ultima versione di Imagen 3 sull'app Gemini. Il nuovo modello offre una "generazione di immagini migliorata" con "dettagli e texture più ricchi" e "maggiore accuratezza" quando si seguono le istruzioni. Dopo il debutto su gemini.google.com per utenti gratuiti e a pagamento, Flash 2.0 è ora arrivato sulle app mobili. La descrizione di Google dedicata al nuovo modello è "Per le attività quotidiane".

Gemini 2.0 Flash: le versioni precedenti saranno ancora disponibili

L’azienda di Mountain View ricorda che Gemini 1.5 Flash e 1.5 Pro rimarranno ancora disponibili per consentire alle persone di continuare le loro conversazioni. I clienti Gemini Advanced ottengono 2.0 Flash "più altre funzionalità", come la finestra di contesto da 1 milione di token (fino a 1.500 pagine), Gems (creazione) e Deep Research (ancora 1.5 Pro). Il menu "più" consente loro di caricare file e accedere a Drive. Il client iOS è stato appena aggiornato nelle scorse ore. Per quanto riguarda Gemini 2.0 Flash è già disponibile nell'app Google stabile (versione 16.3) e beta (16.4) su Android.

Gli utenti che non hanno ancora ottenuto l’aggiornamento possono provare a forzare l’arresto dell’applicazione e riattivarla. Il modello è ancora in fase di distribuzione. Nel frattempo, come la versione sul web, la pagina delle estensioni Gemini su dispositivi mobili è stata aggiornata con filtri di categoria per migliorare la navigazione. I filtri più interessanti riguardano: Produttività, Comunicazione, Controllo dispositivi, Viaggi, Media e Apprendimento.