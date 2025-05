Gboard rinnova l'interfaccia per emoji e GIF: ecco tutte le novità in fase beta

Google continua a modificare la sua tastiera virtuale più popolare: Gboard. L'ultima versione beta 15.3.06.x, disponibile esclusivamente per i dispositivi Pixel, introduce un design completamente rinnovato e una serie di nuove funzionalità che promettono di migliorare significativamente l'esperienza d'uso.

Uno degli aggiornamenti più evidenti riguarda l'interfaccia per la selezione di contenuti espressivi come emoji, GIF, sticker ed emoticon. La sezione "Tutti", che precedentemente raggruppava emoji recenti, creazioni di Emoji Kitchen e GIF preferite, è stata rimossa. Questo cambiamento semplifica l'organizzazione e rende la navigazione più intuitiva.

Pulsanti delle categorie ridisegnati

I pulsanti delle categorie sono stati ridisegnati, adottando una forma rettangolare con angoli arrotondati. Questo design non solo offre un aspetto più moderno, ma aumenta anche l'area di tocco, migliorando la precisione durante l'uso. Inoltre, la barra degli strumenti superiore abbandona l'effetto tridimensionale in favore di un design piatto, allineandosi con l'estetica minimalista delle altre applicazioni Google.

Introdotto un carousel

Un'altra novità significativa è l'introduzione di un carousel che facilita la navigazione tra le diverse sezioni. Anche il pulsante "ABC" ha trovato una nuova collocazione, ora racchiuso in una pillola dedicata. Questi dettagli, seppur piccoli, contribuiscono a un'esperienza più fluida e visivamente coerente.

La reazione degli utenti beta

Gli utenti beta hanno accolto positivamente questi cambiamenti, sottolineando come l'aggiornamento migliori sia l'aspetto estetico che la funzionalità della tastiera. Per chi desidera testare in anteprima queste novità, è possibile iscriversi al programma beta tramite il Google Play Store.

Con questo aggiornamento di Gboard, Google dimostra ancora una volta il suo impegno nel perfezionare i suoi strumenti più utilizzati. La tastiera non è solo un'applicazione, ma un punto di contatto essenziale per milioni di utenti Android. Miglioramenti come questi non solo rispondono alle esigenze attuali, ma anticipano anche le aspettative future, consolidando la posizione di Gboard tra le tastiere più apprezzate nell'ecosistema Android.