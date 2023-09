Garmin Venu Sq: metti al polso uno smartwatch INCREDIBILE (-30%)

Hai deciso di acquistare uno smartwatch di alto livello ma sei indeciso su quale modello abbia il miglior rapporto qualità prezzo? Allora lascia che ti aiuti segnalando di questa offerta pazzesca. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il mitico Garmin Venu Sq a soli 139 euro, invece che 199,99 euro.

Quindi in questo momento hai un risparmio di ben 61 euro sul totale grazie allo sconto del 30%. Per questo wearable è davvero un ottimo prezzo. Avrai praticamente un personal trainer al polso e potrai tenere tutto sotto controllo. È uno smartwatch completo e molto elegante, perfetto per ogni occasione.

Garmin Venu Sq a un prezzo da favola su Amazon

Questo wearable si presenta con un bellissimo display touch LCD da 1,3 pollici con lunetta in alluminio e cinturino QuickRealease in silicone con ansa da 20 mm. Il tutto si traduce in comodità ed eleganza. Inoltre dotato della funzione NFC e quindi puoi pagare i tuoi acquisti in modalità Contactless.

Possiede più di 20 profili per lo sport precaricati e allenamenti personalizzati. È in grado di monitorare la frequenza cardiaca, il livello di stress e la qualità del sonno. Inoltre puoi visualizzare gli SMS, le e-mail e le chiamate direttamente sul display. È impermeabile fino a 5 ATM e possiede una batteria in grado di durare fino a 6 giorni modalità smartwatch e per 14 ore con il GPS attivato.

Non ci sono dubbi, a questa cifra è da prendere al volo. Ma ovviamente come ti dicevo dovrai fare presto perché la sensazione è che l'offerta duri poco. Quindi vai adesso su Amazon e acquista il tuo Garmin Venu Sq a soli 139 euro, invece che 199,99 euro. Se completi l'ordine subito lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.