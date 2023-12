Garmin Venu Sq a soli 25,80€ al mese per 5 mesi (rate Amazon)

Lo smartwatch Garmin Venu Sq è tra i protagonisti delle offerte di oggi di Amazon. Lo troviamo in vendita a 129,00€ invece di 199,99€, grazie allo sconto che permette di avere un risparmio del 35%. C’è anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a interessi zero da 25,80€ con i pagamenti rateali di Amazon. Tutto quello che occorre fare è scegliere l’opzione del pagamento a rate in fase di check-out. Ecco il link all’offerta.

Garmin Venu Sq è tra i migliori smartwatch per rapporto qualità-prezzo attualmente in vendita. Tra i suoi principali punti di forza possiamo citare il display touch da 1,3 pollici, il design avanzato e le tante funzioni smart.

Garmin Venu Sq in offerta a soli 129€ su Amazon

La variante "square" (da cui la dicitura Sq) del Venu standard è uno smartwatch molto leggero da portare al polso, dato che pesa appena 37 grammi. Sul fronte display, anche se è assente l'always-on, è comunque da applaudire l'ottimo sensore di attivazione, che non fa rimpiangere l'assenza del primo.

A dare il meglio di sé è nella precisione della sensoristica, questo perché continua a fare affidamento sugli stessi sensori del fratello maggiore. Per chi ama il running, può contare su tutta una serie di misurazioni precise, tra cui velocità media, quota, giri compiuti e frequenza cardiaca.

Un plauso anche all'autonomia: senza l'utilizzo del GPS siamo intorno ai 5 giorni, con una carica da 0 a 100 che impiega circa 90 minuti. Infine, sottolineiamo la presenza dello stesso software a bordo di Venu, un altro eccellente punto di forza di questo smartwatch, che al prezzo a cui viene venduto è in automatico un best buy.

Il Garmin Venu Sq è in offerta a soli 129,00€ su amazon.it. L’articolo è venduto e spedito da Amazon, quindi gli utenti Prime hanno garantita la spedizione gratuita: se lo ordini oggi arriverà a casa tua direttamente venerdì 15 dicembre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.