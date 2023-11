Garmin Venu Sq 2 al prezzo più basso di sempre su Amazon (-43%)

Il Garmin Venu Sq 2 è tra i protagonisti delle offerte del giorno di Amazon. Oggi, infatti, lo puoi acquistare a soli 169€, grazie a un super sconto del 43%: è il suo prezzo più basso di sempre. Ecco il link all'offerta.

Venu Sq 2 è il miglior Garmin per rapporto qualità-prezzo, anche a distanza di un anno dal suo lancio nel mercato italiano. Monitoraggio dello sport accurato, gestione delle notifiche, display AMOLED superiore alla media e un'app completa lo rendono in assoluto un best buy della categoria.

Garmin Venu Sq 2 in sconto del 43% su Amazon

Una delle novità più interessanti rispetto alla prima generazione è il display AMOLED da 1,4 pollici, con sensore di luminosità e di movimento, perfettamente visibile sotto la luce diretta del sole. Era uno dei pochi difetti del passato, ma ora con il Venu Sq 2 Garmin è riuscita a migliorare anche questo aspetto.

Pollice in alto per la sensoristica, completa in ogni dettaglio. Si va dal livello di ossigenazione nel sangue al GPS, oltre che al sensore di battito, l'accelerometro e la bussola, per misurazioni sempre precise e affidabili. A completare il tutto ci pensa l'applicazione Garmin, che mostra tutti i dati più interessanti in maniera estremamente intuitiva.

Inoltre, merita una menzione speciale l'autonomia, che ora raggiunge i 10 giorni con le notifiche attivate. Un ulteriore passo in avanti rispetto alla prima generazione, per uno smartwatch che non ha davvero punti deboli.

Garmin Venu Sq 2 è in offerta a soli 169€ su amazon.it. Se vuoi, puoi scegliere l'opzione del pagamento rateale, con 5 rate a interessi zero da 33,80€ al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.