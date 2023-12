Garmin Venu 2S: su Amazon sconto di oltre 120€ (anche in 5 rate)

Lo smartwatch Garmin Venu 2S, nella versione Mist Gray con schermo AMOLED 1,1" e tante funzioni interessanti, è in offerta su Amazon a 281,50€, con possibilità di pagare in 5 rate a interessi zero da 56€ al mese. Ci troviamo davanti a uno sconto del 30%, visto che il prezzo consigliato è di 399,99€. Ecco il link all’offerta.

Garmin Venu 2S è uno smartwatch dal display ultra brillante, ideale come regalo di Natale, perfetto per lo sport, ma anche per chi non vuole rinunciare a un design moderno e versatile. Tra i punti di forza troviamo l’autonomia fino a 10 giorni e lo schermo Amoled da 1,3" ultra-luminoso con opzione always-on.

Garmin Venu 2S a soli 281,50€ su Amazon

Lo smartwatch Garmin Venu 2S nella versione grigia si avvale di una cassa da 40mm, uno schermo brillante con la protezione Corning Gorilla Glass 3, lunetta in acciaio inox e cinturino in silicone. La batteria può durare fino a 10 giorni in modalità smartwatch e fino a 7 ore in modalità GPS con musica, inoltre è disponibile la ricarica rapida e risparmio batteria.

Le notifiche si possono visualizzare direttamente sul display ed è possibile ascoltare la musica senza dover avere con sé lo smartphone. Questo dispositivo consente inoltre un monitoraggio costante dell’attività cardiaca, grazie ai sensori cardio ed SpO2.

Sono davvero numerose le funzioni disponibili per il fitness, tra cui activity tracking, Body Battery, monitoraggio del sonno, dello stress, della gravidanza e del ciclo mestruale. Per gli sportivi, invece, sono disponibili ben 25 app già precaricate e piani di allenamento running Garmin Coach del tutto gratuiti, così come esercizi di yoga, pilates e cardio direttamente sul display.

Questo smartwatch permette anche di personalizzare il quadrante con tanti temi scaricabili da Connect IQ Store.

Lo smartwatch Garmin Venu 2S nella versione Mist Gray si trova in vendita a 281,50€ sul sito amazon.it: le spese di spedizione sono gratuite per tutti gli utenti Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.