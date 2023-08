Garmin Venu 2S a 66€ in MENO è un AFFARE da non perdere

Hai deciso di metterti al polso uno smartwatch senza rinunciare a niente? Sei però indeciso su quale scegliere? Allora dai un'occhiata a questa offerta speciale. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Garmin Venu 2S a soli 333,89 euro, invece che 399,99 euro.

Oggi dunque puoi avvalerti di uno sconto del 17% che ti permette di risparmiare ben 66 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout. È un'esclusiva a tempo limitato per gli abbonati ad Amazon Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Garmin Venu 2S a un prezzo da favola

Questo è sicuramente uno dei migliori smartwatch in circolazione ed eco perché a questa cifra è da prendere subito. Si presenta con un bellissimo display OLED da 1,1 pollici avvolto in una ghiera in acciaio inossidabile e protetto da un Corning Gorilla Glass 3. Pesa solo 38,2 grammi e risulta veramente comodo anche dopo averlo indossato per tutto il giorno.

Potrai tenere monitorato il tuo corpo 24 ore su 24 e goderti le oltre 25 applicazioni per lo sport. Puoi ricevere le notifiche e leggerle direttamente sul display. E poi grazie alla memoria interna dedicata hai la possibilità di ascoltare la musica con Spotify, Amazon Music e Deezer. Mentre parlando di autonomia, puoi tenerlo al polso fino a 10 giorni prima di ricaricarlo.

Un best buy da non perdere per nessun motivo al mondo. Quindi prima che l'offerta scada vai su Amazon e acquista il tuo Garmin Venu 2S a soli 333,89 euro, invece che 399,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

