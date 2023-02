Garmin Instinct Solar: lo smartwatch che assorbe i raggi solari al 40%

Se non ti accontenti di avere al polso un semplice smartwatch ma vuoi un vero portento, allora oggi ho trovato l'offerta giusta per te. Vai adesso su Amazon e metti nel tuo carrello Garmin Instinct Solar a soli 269,90 euro, invece che 449,99 euro.

Il ribasso che fa luccicare gli occhi del 40% porta il prezzo molto vicino al minimo storico, per cui è davvero un affare. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate a tasso zero con Cofidis al check-out. Insomma non è una cosa che accade tutti i giorni per cui fai presto prima che finisca.

Garmin Instinct Solar: la batteria non si esaurisce mai

Ovviamente una delle caratteristiche, ma non l'unica, che rende Garmin Instinct Solar uno smartwatch unico, è la sua autonomia. Infatti la già potente batteria che è in grado di durare per ben 24 giorni, si estende a 54 giorni grazia alla luce del sole. Questo smartwatch è in grado d'imprigionare i raggi solari e quindi garantisce un'autonomia fuori dal normale.

Ha un design leggero e molto confortevole, con un morbido cinturino. È costruito con gli standard militari per cui è anche molto robusto e resistente all'acqua fino a una profondità di 100 metri. Perfetto per le immersioni. Ha un sensore preciso che misura costantemente il battito cardiaco e l'ossigeno nel sangue. Poi mentre svolgi le oltre 300 attività sportive, conta le calorie bruciate, la distanza percorsa e tanto altro. Ha il GPS integrato e puoi impostare degli obiettivi da raggiungere e monitorare i dati in app.

Non ci sono dubbi, siamo di fronte a qualcosa di magnifico e irripetibile. Per cui sii rapido perché non potrà durare molto. Vai subito su Amazon e acquista il tuo Garmin Instinct Solar a soli 269,90 euro, invece che 449,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.