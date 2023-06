Garmin Instinct 2X Solar: lo smartwatch dei SOGNI a 51€ in MENO

Se vuoi metterti al polso uno smartwatch senza fare nessuna rinuncia allora oggi ho scovato l'offerta giusta per te. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il mitico Garmin Instinct 2X Solar a soli 398,61 euro, invece che 449,99 euro.

Uno sconto dell'11% dunque che ti permette di risparmiare oltre 51 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout. È un'esclusiva a tempo limitato per gli abbonati ad Amazon Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Garmin Instinct 2X Solar: lo smartwatch che si ricarica con il sole

Tra le tantissime caratteristiche che rendono Garmin Instinct 2X Solar uno dei migliori smartwatch in circolazione c'è sicuramente la sua super batteria che si ricarica con la luce solare. Grazie alla particolare lente di cui è dotato può generare il 50% di energia assorbendo la luce del sole. In questo modo la batteria è infinita. È anche molto robusto e impermeabile fino a 10 ATM. Per cui potrai fare tranquillamente immersioni subacquee.

Puoi pagare velocemente con contactless Garmin Pay direttamente dal tuo polso senza tirare fuori le carte di credito. Ha una torcia LED integrata con opzione di luce rossa per essere visibile la notte. Oltre 30 app precaricate per fare praticamente ogni tipo di sport e mantenerti in forma. Possiede il GPS integrato e potrai leggere le varie notifiche direttamente sul display.

Insomma questo è uno smartwatch per chi vuole il meglio e oggi lo puoi avere a molto meno del suo prezzo originale. Per cui fai presto, vai subito su Amazon e acquista il tuo Garmin Instinct 2X Solar a soli 398,61 euro, invece che 449,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.