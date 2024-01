Garmin Instinct 2S: lo smartwatch salva feste in super offerta a 218€ su Amazon

Lo smartwatch Garmin Instinct 2S è tra le offerte Amazon di giornata. Infatti si trova in vendita a un prezzo davvero molto interessante: 218 euro invece che 299,99 euro, grazie all’ottimo sconto del 27% che consente un risparmio finale di circa 82 euro rispetto al prezzo di listino. Ecco il link all’offerta.

Garmin Instinct 2S è tra i migliori smartwatch in circolazione per chi deve recuperare il peso forma dopo i classici cenoni di fine anno. Resistenza a urti e temperature estreme, impermeabile fino a 100 metri e la batteria di lunga durata sono i suoi principali punti di forza.

Garmin Instinct 2S in sconto del 27% su Amazon

Sono numerose le funzionalità presenti nel modello Instinct 2S, a partire dai profili sport precaricati, che consentono a ciascuno di dedicarsi alla propria attività preferita. C'è poi l'integrazione del VO2 max, un indicatore che restituisce in maniera professionale al termine di ogni attività le informzioni principali, a seconda delle variazioni di temperatura e altitudine.

A questo proposito, l'orologio di Garmin fornisce anche il tempo di recupero stimato alla fine di ogni allenamento, in base all'intensità dell'ultima sessione e fattori extra quali il sonno, l'attività quotidiana e lo stress. Non solo però, perché c'è spazio anche per gli workout suggeriti di giorno in giorno, che si adattano in base a prestazioni e recupero.

Lo Smartwatch Garmin Instinct 2S è in offerta a soli 218 euro su amazon.it. Ricordiamo che il prodotto è spedito da Amazon, per questo gli utenti Prime possono usufruire delle spese di spedizione gratuite.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.