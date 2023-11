Garmin Instinct 2: smartwatch da 28h di autonomia e GPS (-17%)

Se vuoi uno smartwatch che non deluda approfitta di questa interessantissima promozione e portati a casa uno dei migliori a un prezzo molto conveniente. Vai subito su Amazon e acquista il tuo Garmin Instinct 2 a soli 249 euro, invece che 299,99 euro.

Grazie a questo sconto del 17% puoi avere un risparmio di 51 euro sul totale che, per questo wearable, non è per niente male. Ha un'ottima autonomia, tantissime app precaricate per gli esercizi e il GPS integrato. Inoltre è comodissimo e ha un bellissimo display, molto visibile.

Garmin Instinct 2: 4 ragioni per acquistarlo adesso

Prezzo: ovviamente la prima ragione è il prezzo, assolutamente vantaggioso. A una cifra così è da prendere al volo senza nemmeno pensarci.

Autonomia: ha una batteria gigante che dura ben 28 giorni con una sola ricarica e che ti permette quindi di tenerlo al polso per tantissimo tempo.

ha una batteria gigante che dura ben e che ti permette quindi di tenerlo al polso per tantissimo tempo. Profili: possiede oltre 30 app precaricate per le attività fisiche e con il GPS integrato puoi tracciare i tuoi percorsi senza portarti dietro lo smartphone.

possiede oltre per le attività fisiche e con il puoi tracciare i tuoi percorsi senza portarti dietro lo smartphone. Monitoraggio: grazie a un sensore preciso puoi tenere sotto controllo l'ossigeno nel sangue, il battito del cuore, il sonno, lo stress e tanto altro. Inoltre può contare i passi e le calorie che bruci mentre fai sport.

Un vero portento che oggi puoi avere a pochissimo. Per cui non perdere tempo, fiondati su Amazon e metti nel tuo carrello Garmin Instinct 2 a soli 249 euro, invece che 299,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.