Garmin Instinct 2: autonomia da 28gg, GPS e +30 app sportive (-56€)

Se sei alla ricerca di uno smartwatch dalle ottime prestazioni probabilmente stai cercando un Garmin. Beh sarai felice di sapere che su Amazon trovi in offerta il mitico Garmin Instinct 2 a soli 244 euro, invece che 299,99 euro.

Ebbene sì, non ci sono errori, il prezzo è esattamente quello che vedi. Grazie allo sconto del 19% oggi puoi risparmiare ben 56 euro sul totale e ti metti al polso uno dei migliori wearable di sempre. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Garmin Instinct 2: il prezzo crolla e ora è da prendere a occhi chiusi

È chiaro che non siamo di fronte a un dispositivo economico perché ha delle caratteristiche top che non rovi in altri modelli, ma oggi puoi spendere molto meno. Siamo di fronte e uno smartwatch dal design Rugged con una cassa da 45 mm super resistente e impermeabile fino a 100 metri. Puoi tranquillamente fare immersioni subacquee.

Il GPS integrato ti permette di tenere traccia dei tuoi percorsi in modo preciso senza la necessità di avere con te lo smartphone. Grazie alle oltre 30 app sportive puoi rimanere in forma. È in grado di monitorare il tuo stato di salute in tempo reale e puoi anche visualizzare le statistiche nell'app dedicata. E poi ha una super batteria che dura 28 giorni con una sola ricarica.

Fai alla svelta perché l'offerta è destinata a durare poco. Quindi prima che sia tardi e il prezzo torni alla normalità vai su Amazon e acquista il tuo Garmin Instinct 2 a soli 244 euro, invece che 299,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

