Garmin fuoritutto al Black Friday Amazon: le migliori offerte

Se sei in questa pagina è perché sei un vero intenditore e sai che i wearable Garmin sono i migliori. Ovviamente come ogni cosa che funziona bene bisogna pagarla, ed ecco che viene in soccorso il Black Friday. Oggi puoi avere quello che hai sempre desiderato a molto meno del suo prezzo. Quindi sei pronto?

Garmin al Black Friday: le 5 offerte imperdibili

Il primo di cui vogliamo parlarti è Forerunner 55 che oggi puoi avere a soli 109 euro. Questo è uno smartwatch perfetto per gli amanti dello sport, in particolare per chi ama correre. Ha un bellissimo display rotondo da 1,04 pollici, GPS integrato e ti suggerisce gli allenamenti.

Secondo noi la migliore offerta: Instinct Solar. Questo smartwatch non ha bisogno di pubblicità, è un portento. Oltre ad avere tantissime funzione e una resistenza incredibile, ha una lente che assimila la luce del sole. In questo modo garantisce una batteria di ben 54 giorni. Lo puoi avere a soli 159 euro.

Venu Sq 2 ha un rapporto qualità prezzo davvero vantaggioso. Si presenta con un display AMOLED quadrato da 1,4 pollici e ha un cinturino comodissimo. Possiede oltre 25 app precaricate per lo sport e ha un'autonomia di 11 giorni. Mettilo nel tuo carrello a soli 209 euro.

Un altro ottimo wearable è Venu 2 con Display AMOLED da 1,3 pollici e cassa da 45 mm. Anche in questo caso troviamo una batteria in grado di durare per 11 giorni consecutivi. Ha il GPS, oltre 25 profili sportivi e puoi ascoltare la musica collegando le cuffiette in modalità Bluetooth senza usare lo smartphone. È tuo a soli 269 euro.

Per ultimo abbiamo tenuto il pezzo forte. Se hai un budget un po' più alto devi sicuramente acquistare fēnix 7X Solar. Oggi lo puoi mettere al polso a soli 599 euro. Possiede oltre 30 modalità di sport precaricate e il GPS. Puoi ascoltare la musica con il Bluetooth, pagare con contactless e ha un'autonomia pazzesca di 37 giorni e anche in questo caso la lente con la ricarica solare.

Ora devi solo scegliere quale'è il modello che fa per te. Però fai in fretta perché le offerte del Black Friday non dureranno in eterno. Ti ricordiamo anche che se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

