Stupendi Apple Watch, Samsung Galaxy Watch e via dicendo. Non c'è dubbio. Ma che dire dei gioiellini di Garmin? Il Forerunner 745, ad esempio, è super resistente ed è perfetto per il monitoraggio dell'attività fisica. Se vuoi dargli una chance, lo trovi a soli 297,50 euro su eBay, ma ricorda che per ottenere lo sconto di 52,50€ devi inserire il codice promozionale MENO15 al momento del pagamento.

Garmin Forerunner 745 oggi costa meno di 300€ su eBay

Il Garmin Forerunner 745 è uno smartwatch GPS multisport avanzato progettato specificamente per gli atleti che vogliono tenere traccia delle loro attività sportive e monitorare le prestazioni. Offre una vasta gamma di funzioni per aiutarti a registrare e analizzare le tue attività. È dotato di un GPS integrato che registra con precisione la distanza, il ritmo e la rotta durante le tue sessioni di corsa, ciclismo, nuoto e altre attività all'aperto. Può anche misurare il battito cardiaco al polso e fornire dati sul VO2 max, cioè la massima quantità di ossigeno che il tuo corpo può utilizzare durante l'esercizio fisico.

L'indossabile Garmin supporta il monitoraggio delle prestazioni avanzato per il running, il ciclismo e il nuoto, fornendo metriche dettagliate come la cadenza, l'equilibrio temporale, la lunghezza delle bracciate e molto altro ancora. Puoi anche creare allenamenti personalizzati, pianificare percorsi e ricevere suggerimenti sul recupero per massimizzare le tue prestazioni.

Parlando di design, lo smartwatch è dotato di un ampio display a colori che ti consente di visualizzare facilmente le tue metriche di allenamento e i dati di attività. Puoi personalizzare il quadrante del device e scaricare applicazioni, widget e campi dati aggiuntivi dall'app Connect IQ di Garmin per aggiungere funzionalità extra.

Essendo uno smartwatch a tutti gli effetti, sul Garmin Forerunner 745 puoi ricevere notifiche sul tuo polso per chiamate in arrivo, messaggi di testo, e-mail e altre notifiche dello smartphone. Supporta anche la musica offline, quindi puoi ascoltare le tue playlist preferite durante le sessioni di allenamento senza dover portare il telefono con te.

Ricorda che per completare l'acquisto a 297,50€ (anziché 350€) devi inserire il codice MENO15 al momento del pagamento.

