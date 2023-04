Quando si parla di smartwatch, in prima fila c'è anche Garmin. Sì, è proprio così, oltre a brand più blasonati come Apple e Samsung c'è anche Garmin, azienda statunitense attiva dal 1989. Del suo listino attuale, a brillare è anche il Forerunner 55, oggi in offerta a soli 128,25€ su Amazon anziché 199 euro.

Lo sconto del 32% è già visibile nella pagina del prodotto, il secondo invece - valido per un risparmio di 6,75€ - viene applicato in automatico al momento del check-out. La spedizione, poi, è gratuita per tutti gli abbonati a Prime.

Garmin Forerunner 55: uno smartwatch completo e resistente a meno di 130€

Il Forerunner 55 è un indossabile pensato principalmente per chi svolge attività fisica. Con i sensori GPS e cardio integrati, infatti, si ottengono tutte le informazioni necessarie per i runner: tempo, distanza percorsa, passo, frequenza cardiaca istantanea e zone cardio.

Lo smartwatch di Garmin include poi Garmin Coach, una funzione completamente gratuita e integrata in Connect. Serve a creare tabelle di allenamento personalizzate per ogni tipo di runner, dai principianti agli intermedi. Non mancano inoltre feature avanzate: oltre alla creazione di allenamenti, infatti, avrai a tua disposizione PacePro, l'app per la corsa in pista, gli avvisi audio, i tempi di recupero, la previsione dei tempi di gara e il tempo stimato all'arrivo.

Il Garmin Forerunner 55 è il partner perfetto durante la corsa, ma ridurlo a questo sarebbe un errore.

Lo smartwatch, oltre a disporre di 20 app precaricate per altre discipline sportive indoor e outdoor, monitora costantemente lo stato di salute dell'utente e dispone di funzioni utili come il sistema di notifiche e i comandi per gestire la musica tramite. E poi c'è Connect IQ Store, attraverso il quale personalizzare il quadrante, scaricare nuove app, impostare widget e aggiungere campi dati aggiuntivi.

Il prezzo promozionale di 128,25€ è molto allettante, e puoi pagare anche in 5 comode rate da 25,65€ l'una. Senza interessi né costi aggiuntivi.

