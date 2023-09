Garmin Forerunner 45 al MINIMO STORICO su Amazon (-50%)

L'offerta che ti sto per segnalare è una di quelle da prendere all'istante fondamentalmente per due motivi: 1) durerà pochissimo; 2) è incredibilmente vantaggiosa. Dunque vai subito su Amazon e blocca il prezzo mettendo nel tuo carrello Garmin Forerunner 45 a soli 99,95 euro, invece che 199,99 euro.

Hai capito bene non ci sono errori ma solo uno sconto gigante del 50% che taglia il prezzo e ti dà l'opportunità di risparmiare circa 100 euro sul totale. Assolutamente una promozione coi fiocchi. Anche perché siamo di fronte a uno smartwatch dalle prestazioni eccezionali che non trascura nemmeno l'estetica. Potrai farci di tutto e a questa cifra è da prendere al volo.

Garmin Forerunner 45: lo smartwatch dei sogni può essere tuo

Se questo smartwatch lo hai solo sognato, perché fuori dal tuo budget, ora il sogno può diventare realtà dato che il prezzo è davvero molto più basso. Ma passiamo le specifiche tecniche. Innanzitutto troviamo un bellissimo display a colori compatibile con Connect IQ da 42 mm. GPS integrato e funzioni cardio per monitorare il tuo stato di salute.

È ovviamente, come evidenzia il nome, progettato per la corsa e in grado quindi di restituire dati precisi del tempo, della distanza e del passo. Puoi pianificare gli allenamenti e monitorare i tuoi progressi. È chiaramente dotato anche di altre modalità sportive che potrai scegliere, nonché di notifiche di e-mail, messaggi e avvisi del calendario, ad esempio.

Insomma siamo di fronte a un vero Best Buy da non lasciarsi scappare per nessun motivo. Dunque vai subito su Amazon e acquista il tuo Garmin Forerunner 45 a soli 99,95 euro, invece che 199,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.