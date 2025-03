Garmin Forerunner 165: display AMOLED da 43mm, GPS e 25 profili sport

Se ami fare sport e vuoi metterti l polso uno smartwatch che tenga costantemente monitorato il tuo stato di salute mentre svolgi le attività e restituisca dati precisi non perdere questa ottima occasione. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Garmin Forerunner 165 a soli 209,99 euro, invece che 279,99 euro.

Come puoi vedere siamo di fronte a uno sconto del 25% che abbatte il prezzo e ti permette di risparmiare ben 70 euro sul totale. Per questo smartwatch è davvero un ottimo ribasso. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Garmin Forerunner 165 con piani di allenamento gratuiti

Ci sono moltissime cose che rendono Garmin Forerunner 165 uno dei migliori acquisti di oggi nella categoria smartwatch e tra questi troviamo i suoi pani di allenamento gratuiti. Potrai scegliere diversi allenamenti e con Garmin Coach ti prepari per raggiungere i tuoi obiettivi. Potrai sfruttare inoltre 25 profili sportivi precaricati.

Puoi vedere le notifiche sul bellissimo display AMOLED da 1,2 pollici con ghiera da 43 mm e cinturino in silicone che risulta comodo da indossare anche per tutto il giorno. Ha il GPS integrato per tracciare i percorsi in modo molto più preciso e ha funzioni smart di sicurezza come ad esempio la rilevazione automatica di incidente che invia un messaggio con la tua posizione ai contatti che hai scelto. Anche l'autonomia non è niente male, fino a 11 giorni di uso quotidiano.

Insomma una vera potenza che oggi puoi avere con un notevole risparmio. Quindi non perdere tempo vai subito su Amazon e acquista il tuo Garmin Forerunner 165 a soli 209,99 euro, invece che 279,99 euro. Ti ricordo che, come per ogni promozione, se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa tua in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.