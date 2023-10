Perché acquistare un server nuovo, quando a disposizione se ne può avere uno esteticamente uguale, di pari potenzialità, ma ad un prezzo decisamente inferiore? Perché mettere in piedi una nuova rete con PC nuovi quando spendendo molto di meno si possono avere pari performance e licenze software pienamente valide? Insomma: perché non mettere da parte il budget per qualcosa di più importante, quando si ha sottomano la possibilità di risparmiare? La scelta del ricondizionato è all'origine di tutti questi punto interrogativi: è l'alternativa percorribile che anche in Italia sta prendendo piede con sempre maggior frequenza, grazie soprattutto ad una serie di rivenditori che hanno conquistato la fiducia degli utenti attraverso un servizio di qualità, un'assistenza affidabile ed un listino prezzi invidiabile.

Ne abbiamo parlato con Ghapios Garas, fondatore di Ricondizionato.it, piattaforma nata per ottimizzare l'incontro tra domanda ed offerta di prodotti ricondizionati.

Ricondizionato.it: l'idea e le attività

L'idea consente infatti di mettere insieme una vetrina di prodotti accuratamente raccolti, analizzati, rigenerati e descritti, costruendo sulla qualità del processo la miglior cornice per sviluppare un rapporto di massima fiducia con l'utenza. I prodotti distribuiti sono infatti accuratamente selezionati e analizzati, le parti soggette ad usura sono sostituite ed il device che si acquista gode pertanto di massime performance (e, in aggiunta, un anno di garanzia).

Ma quali sono i prodotti ricondizionati più cercati sul mercato italiano?

I prodotti ricondizionati più cercati sul mercato italiano variano, ma solitamente includono smartphone, laptop, tablet, elettrodomestici come lavatrici e frigoriferi, oltre a prodotti per l'home entertainment come TV e console di gioco.

E dove nasce l'idea di creare un marketplace aperto come Ricondizionato.it, aperto ad ogni seller di qualità, dopo che già avevate un'azienda forte e consolidata come Simpaticotech.it impegnata direttamente nella gestione dei prodotti ricondizionati?

Dopo oltre 22 anni con tanta esperienza nel settore dell'usato partendo dal ritiro dei prodotti, ricondizionamento, vendita, marketing e logistica ci siamo resi conto che il mercato sta crescendo in modo esponenziale e non basterebbe un sito di una sola azienda per soddisfare la domanda. Abbiamo parlato con altri seller che sono addirittura competitor e la difficoltà maggiore che hanno tutti era aver un sito che funziona senza ingenti budget pubblicitari. È lì che abbiamo subito pensato perché non mettere tutta la nostra esperienza di circa 25 anni nell'e-commerce e aprire a tutti in una piattaforma con un nome così calzante? La risposta dei seller italiani è stata molto positiva e i clienti sono contenti perché l’offerta è molto ricca. Siamo partiti da circa 700 prodotti offerti dal primo seller Simpaticotech.it e ora abbiamo superato 5000 prodotti, ed è sempre in crescita. Abbiamo anche aperto ad altri seller europei.

Secondo lei, l'utenza italiana ha la giusta conoscenza di cosa significhi "ricondizionato"? V'è piena consapevolezza sulla qualità dei prodotti rigenerati?

La conoscenza tra gli utenti sul significato di "ricondizionato" può variare, ma in generale indica che un prodotto è stato precedentemente utilizzato, poi riparato o restaurato per portarlo a uno standard di funzionamento simile a quello di un prodotto nuovo. Noi facciamo da sempre educazione sul significato descrivendo bene i prodotti, la durata della garanzia, i resi e altre informazioni come le licenze d’uso.

Quali tipi di controllo fate sui vostri partner per accertarvi della qualità del loro operato e per accettarli quindi nel perimetro dell'offerta di Ricondizionato.it?

Prima di tutti i seller che vendono nel Marketplace li conosciamo già. Abbiamo una quality chart che deve essere rispettata da parte dei seller. Siamo noi i garanti tra cliente e venditore

La qualità del resto è al centro del vostro modo di stare sul mercato: quanto è importante per voi questo aspetto?

Garantire la massima qualità per il grado descritto dal seller per noi è molto importante sia per il rispetto del cliente sia per la tutela del nostro brand. Come detto prima il nostro ruolo fondamentale è fare da garante tra cliente e venditore.

I prodotti ricondizionati sono più di una opzione terza: oltre al prezzo vantaggioso, infatti, emerge il fronte etico di una scelta che consente di ridurre i rifiuti tecnologici grazie al fatto che viene data nuova vita a prodotti ancora pienamente funzionanti e utili in molti contesti.

Grazie alla rigenerazione dei device, infatti, vengono sostituite le parti che possono rivelarsi problematiche, ma si consente al prodotto di iniziare ad operare nuovamente a pieno ritmo e senza difficoltà alcuna. Software legittimo, prodotti in piene performance, prezzo fortemente ridotto: non si tratta di semplici alternative, ma in molti casi di vere e proprie opportunità per poter accedere a device di alto rango a prezzo fortemente limato verso il basso.

In collaborazione con Ricondizionato.it