Gaming da Pro e feedback Top: MEGA SCONTO sulla tastiera meccanica Logitech

La tastiera Logitech G413 TKL SE è un dispositivo di gioco che promette di portare le tue abilità al livello successivo. Questa tastiera compatta è progettata per fornire la durata e le prestazioni necessarie per dominare le tue competizioni di gioco. Una delle caratteristiche distintive di questa tastiera è la presenza di copritasti in PBT. Questo materiale è noto per la sua resistenza al calore e all'usura, garantendo che la tastiera resista all'uso intensivo nel tempo. La tastiera è dotata di switch meccanici che offrono un feedback tattile quando premi un tasto. Questi switch sono progettati per prestazioni elevate, senza compromessi. Sarai in grado di eseguire rapidamente le tue azioni di gioco senza problemi.

Il design della tastiera è elegante ed esclusivo, con un telaio in alluminio spazzolato nero e retroilluminazione bianca a LED. Questo non solo migliora l'estetica del tuo setup di gioco, ma fornisce anche una visibilità chiara durante le sessioni notturne di gioco. Inoltre, la tastiera offre funzionalità avanzate come il rollover a 6 tasti e la funzione anti-ghosting, che garantiscono che ogni tua pressione di tasto venga registrata in modo affidabile, senza perdita di input.

Amazon, dunque, mette in offerta la tastiera meccanica da gaming di casa Logitech con uno sconto del 31% e un prezzo finale di 58,94€.