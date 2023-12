Gaming a qualità ULTRA con la scheda video 4060 TI di MSI in SCONTO

La funzione principale di una scheda è elaborare e generare immagini da visualizzare su un monitor; oggi la 4060 TI di MSI è in sconto del 9% per un costo finale di 438€. Con questo prodotto il gaming ad altissimi livelli è garantito.

MSI 4060 TI in offerta su Amazon: la scheda video perfetta

La GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 TI di MSI offre prestazioni avanzate grazie all'architettura premium Ada Lovelace e alla potente capacità di ray-tracing RTX di 3. generazione, ideale per esperienze di gioco e grafica in 4K/UHD. Con 8GB di memoria GDDR6 (18 Gbps), garantisce una gestione efficiente delle immagini. La variante MSI Ventus Edge - 4060 Ti VENTUS 3X 8G OC è una scelta eccellente per giocatori e sviluppatori alla ricerca di un'opzione con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Il sistema di raffreddamento Dual Torx Fan 4.0 presenta 3 ventole e la modalità Zero Frozr (0 RPM), assicurando un'elevata efficienza termica. La presenza di una piastra di base in rame nichelato e tubi di calore contribuisce a mantenere basse le temperature della GPU.

Il design spettacolare include un robusto pannello posteriore a flusso passante che rinforza la struttura complessiva. All'interno, un circuito stampato aggiornato con protezioni elettriche di qualità superiore garantisce affidabilità.

I tubi di calore Core Pipe offrono un contatto preciso con la GPU, garantendo una dispersione efficiente del calore lungo l'intera lunghezza del dissipatore di calore. Nel complesso, la RTX 4060 TI di MSI è una scelta potente e bilanciata per chi cerca prestazioni elevate a un ottimo prezzo.

Oggi, su Amazon, è possibile acquistare la scheda video 4060 TI di MSI in sconto del 9% per un costo finale di 438€.

