Gaming a qualità MASSIMA con il monitor MSI in PROMO su Amazon

MSI ha guadagnato una solida reputazione nel settore grazie alla produzione di schede madri, schede grafiche, laptop, desktop, monitor e altri componenti e periferiche per PC di alta qualità. Oggi Amazon applica uno sconto del 15% sul monitor da gaming di MSI per un prezzo finale di 249,99€.

MSI e Amazon lanciano lo sconto sul monitor da gaming definitivo

Il monitor MSI con risoluzione 2560 x 1440 (WQHD) offre un'esperienza visiva di alta qualità, consentendo di esplorare dettagli sorprendenti nella tua area di lavoro. Questa risoluzione elevata ti permette di vedere ogni immagine e testo in modo nitido e dettagliato, migliorando notevolmente la tua produttività.

Una delle caratteristiche eccezionali di questo monitor è il KVM Switch, che ti permette di collegare e utilizzare più computer con un unico set di tastiera, monitor e mouse. Questa funzionalità non solo ottimizza la produttività, ma aiuta anche a risparmiare spazio e denaro, semplificando la gestione di più dispositivi.

Il supporto regolabile in quattro direzioni offre la flessibilità di personalizzare il monitor in base alle tue preferenze di lavoro. Puoi trovare la posizione più comoda per te, riducendo l'affaticamento e migliorando il comfort visivo.

Grazie alla tecnologia Anti-Flicker di MSI, il monitor fornisce una corrente di uscita stabile, contribuendo a ridurre la secchezza degli occhi e l'affaticamento visivo. Questa caratteristica è un vantaggio significativo per chi trascorre molto tempo davanti al monitor e può aiutare a preservare la salute degli occhi a lungo termine. Il refresh rate di 75Hz offre un'esperienza visiva più fluida e migliora la resa delle immagini.

