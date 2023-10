Gaming a livello ULTRA con la NVIDIA 4060 SUPER OFFERTA

NVIDIA è una nota azienda tecnologica specializzata nello sviluppo di GPU, schede grafiche e soluzioni per l'elaborazione parallela. Oggi Amazon applica uno sconto del 17% per un prezzo finale di 387,24€ sulla scheda video NVIDIA 4060.

NVIDIA e Amazon preparano l'offertona: sconto sulla 4060

La scheda grafica GIGABYTE è una potente soluzione con una serie di caratteristiche all'avanguardia. Supporta tecnologie innovative come DLSS 3, DLSS 2, Ray Tracing, NVIDIA Reflex, e GeForce Experience, fornendo un'esperienza di gioco eccezionale e una grafica di alta qualità. Inoltre, è compatibile con tutte le applicazioni NVIDIA Studio, garantendo un'ottima resa in campo creativo.

Il cuore di questa scheda grafica è composto da 3072 CUDA core, con un boost clock di 2475MHz. La memoria GDDR6 da 8 GB e il bus di memoria a 128 bit con velocità di memoria di 17Gbps offrono prestazioni di primo livello, garantendo la fluidità in ogni applicazione e gioco.

Il sistema di raffreddamento su misura di GIGABYTE assicura una dissipazione del calore altamente efficiente grazie ai tubi di calore in rame puro che entrano in contatto diretto con la GPU. Questo contribuisce a mantenere basse temperature e massimizzare le prestazioni.

In termini di connettività, la scheda offre PCIE 4.0, 2 x DisplayPort 1.4a, 2 x HDMI 2.1a, DirectX 12 Ultimate, e OpenGL 4.6, consentendo di collegarsi a una vasta gamma di dispositivi e godere di una qualità visiva eccezionale. L'alimentazione consigliata di 450W garantisce che la scheda funzioni in modo ottimale e stabile. In sintesi, questa scheda grafica GIGABYTE è una scelta eccellente per i giocatori e gli appassionati di grafica che cercano prestazioni straordinarie e grafica avanzata.

Amazon applica uno sconto molto allettante del 17% sulla NVIDIA 4060 per un prezzo finale di 387,24€.

