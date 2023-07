Gamer o no, questa SSD Lexar da 1TB IN OFFERTA è l'occasione PERFETTA

Se c'è un marchio che ti verrà in mente se si parla di memoria e dati, è senza dubbio Lexar, ormai da anni uno dei leader del settore, e quando i suoi prodotti OTTIMI sono in offerta con sconti grandissimi, non si può non approfittare, come la memoria SSD NM710 per il tuo portatile su Amazon!

Ebbene, da oggi puoi aggiudicarti su Amazon in offerta la memoria SSD interna NM710 di Lexar da 1TB per il tuo portatile a soli 48,77€, con uno sconto ottimo del 35% e un risparmio per te di circa 26€!

Un portatile da primato con la SSD NM710

Questa memoria è esattamente ciò di cui hai bisogno per garantire al tuo portatile una velocità di esecuzione e risposta ad altissimi livelli. Dispone di un'interfaccia PCIe Gen4x4 ad alta velocità, che garantisce 5000 MB/s in lettura e 4500 MB/s in scrittura, con NVMe 1.4 supportato. In parole povere, questo gioiellino ha una velocità superiore del 40% rispetto all'SSD PCIe 3.0.

Chiaramente con queste prestazioni la SSD Lexar NM710 in questione è adatta - se non essenziale - per giocatori e appassionati di PC. Se stai già pensando alla sicurezza, niente paura! Perché questa SSD è resistente agli urti e alle vibrazioni, senza parti mobili.

