Gambe lisce e rasatura perfetta con il Braun Silk-épil IN OFFERTA

Che si tratti cerette o varie tecniche di rasatura, la depilazione è una pratica diffusissima sia tra le donne che tra gli uomini. I prodotti per la rasatura self made sono moltissimi e variano a seconda delle funzionalità. Braun è un'azienda leader in questo settore e che ha sempre garantito affidabilità e qualità nei dispositivi da lei realizzati. Questo, è anche il caso del Silk-épil 9 Flex proprio di Braun che viene messo in sconto da Amazon con un'interessantissimo 25% di risparmio con un prezzo finale di 119,99€ a fronte del prezzo di listino di 159,99€.

Braun Silk-épil in sconto: una depilazione perfetta al 25%!

Questo Braun Silk-épil 9 Flex risulta essere facile da utilizzare, si tratta infatti del il primo epilatore donna al mondo con una testina completamente flessibile, per una depilazione più semplice. Garantisce pelle liscia in ogni zona sulla quale andrete ad applicarlo: esso, infatti, è un epilatore con pinzette con tecnologia MicroGrip (40 pinzette), lasciano la pelle liscia per settimane, non soltanto per pochi giorni. Risulta essere anche molto comodo, con un'impugnatura ergonomica con presa antiscivolo, ideale per l’epilazione sotto la doccia.

A volte depilarsi può anche essere fastidioso e provocare dolore ma grazie alla tecnologia SensoSmart del depilatore donna, questo device applicherà la giusta quantità di pressione e può essere utilizzata sotto l’acqua per un maggiore comfort e renderà, dunque, tutta l'operazione molto meno dolorosa. Il dispositivo è anche caratterizzato da una multifunzionalità di base che include la testina radente, che può essere utilizzata al posto della testina epilatrice nelle aree sensibili.

