Galaxy Z Fold 7: alcuni dettagli sul telefono sono stati svelati dall'etichetta energetica EPREL

Innovazione, sostenibilità e resistenza si incontrano nel futuro degli smartphone pieghevoli, grazie al nuovo Galaxy Z Fold 7 di Samsung. Con una durata della batteria di 40 ore, una capacità di resistere a 2.000 cicli di ricarica e una certificazione di resistenza alle cadute con valutazione A, questo dispositivo si presenta come un concentrato di tecnologia avanzata e attenzione alla durabilità. Le specifiche del nuovo pieghevole sono emerse attraverso l’etichetta energetica obbligatoria nell'Unione Europea, fornendo uno sguardo esclusivo sulle caratteristiche di questo innovativo prodotto.

L'etichetta trapelata online

L’etichetta energetica EPREL, trapelata online, ha rivelato dettagli significativi sul Galaxy Z Fold 7, ancora in attesa di un annuncio ufficiale da parte di Samsung. La batteria, elemento cruciale per i dispositivi moderni, si dovrebbe distinguere per le sue prestazioni: oltre 40 ore di utilizzo con una singola carica e la capacità di mantenere l'80% della sua efficienza originale anche dopo 2.000 cicli di ricarica. Questo aspetto sottolinea l’impegno del produttore nel garantire una lunga durata al prodotto, rispondendo alle esigenze di una clientela sempre più attenta alla sostenibilità e all'affidabilità.

Certificazione IP48

Un altro elemento che pone il Galaxy Z Fold 7 in una posizione di rilievo è la sua certificazione IP48, che assicura una protezione elevata contro l'acqua. Sebbene non raggiunga i livelli del concorrente Honor Magic V5, certificato IP59, il pieghevole di Samsung eccelle nella resistenza agli impatti, ottenendo il massimo punteggio possibile nella categoria. Tuttavia, per quanto riguarda la riparabilità, il dispositivo ottiene una valutazione intermedia con un punteggio C, evidenziando margini di miglioramento per interventi di manutenzione più agevoli.

Maggiore trasparenza

Le informazioni fornite dall’etichetta energetica EPREL rappresentano un passo importante verso una maggiore trasparenza sui prodotti elettronici. Queste etichette includono anche un codice QR che permette di accedere a una pagina web con ulteriori dettagli sul dispositivo. Per il Galaxy Z Fold 7, tuttavia, alcune informazioni rimangono ancora incomplete, in attesa della presentazione ufficiale che avverrà durante il tradizionale evento estivo Galaxy Unpacked.