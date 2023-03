Galaxy Watch4 Classic a meno di 185€ su Amazon (-54%)

Fin dalla sua uscita il Samsung Galaxy Watch4 Classic ha sorpreso. A bordo troviamo il sistema operativo Wear OS, nato dalla collaborazione tra Google e Samsung, mentre dal punto di vista del design l'ormai iconica ghiera, tratto distintivo tra questa versione Classic e il Watch4 base. In queste ultime ore lo puoi acquistare su Amazon in offerta a 184,90 euro anziché 399,00 euro nel modello da 46mm.

Galaxy Watch4 Classic (46mm) in sconto del 54% su Amazon

Una delle principali differenze tra il Galaxy Watch4 Classic e il Galaxy Watch4 base è la presenza di una ghiera fisica sul primo e di una ghiera virtuale sul secondo. Non solo però, perché i Watch4 Classic possono vantare una scocca in vetro Gorilla Glass DX+ e in alluminio, invece i secondi montano una scocca in vetro Gorilla Glass DX e in acciaio inossidabile. Insomma, la versione Classic è in tutto e per tutto un upgrade sostanziale a livello costruttivo.

Per il resto condivide le funzioni con il Watch4 base, tra cui: oltre 90 sport monitorabili, GPS integrato, monitoraggio del sonno e del battito cardiaco, misurazione della composizione corporea, ECG e ossigenazione del sangue. La funzione ECG è disponibile soltanto se si è in possesso di uno smartphone Samsung. La batteria, infine, garantisce un'autonomia pari a 1 un giorno di utilizzo.

Se hai uno smartphone Android e sei alla ricerca di uno smartwatch completo e dal design importante, il Galaxy Watch4 Classic di Samsung si presenta come il dispositivo ideale. Soprattutto ora che su Amazon puoi risparmiare qualcosa come 215 euro rispetto al prezzo di listino.

