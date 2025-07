Galaxy S25 FE: tutte le novità su batteria, ricarica e design sottile

Il panorama degli smartphone di fascia media si prepara a un'importante evoluzione con l’arrivo del nuovo Galaxy S25 FE, il dispositivo che promette di portare tecnologie e prestazioni da top di gamma a un pubblico più ampio e attento al rapporto qualità-prezzo. L’ultimo modello della linea Fan Edition di Samsung, già al centro di numerose indiscrezioni, si distingue per una serie di miglioramenti tecnici e stilistici che potrebbero ridefinire gli standard del segmento.

Nuova ricarica rapida

Le più recenti certificazioni TÜV Rheinland confermano un passo avanti sostanziale per il Galaxy S25 FE: la presenza della ricarica rapida da 45 W, una caratteristica fino a oggi riservata principalmente ai flagship della casa coreana. Questo upgrade rappresenta un notevole balzo in avanti rispetto ai 25W del modello precedente, garantendo tempi di ricarica significativamente ridotti e allineando la Fan Edition alle prestazioni energetiche dei fratelli maggiori della serie Galaxy S25.

Ottimizzazione degli spazi interni

Nonostante l’incremento della velocità di ricarica, Samsung ha scelto di mantenere una batteria 4700 mAh, già apprezzata dagli utenti per l’ottima autonomia offerta. La vera novità, tuttavia, risiede nell’ottimizzazione degli spazi interni: grazie a un lavoro ingegneristico di alto livello, il nuovo Galaxy S25 FE si presenta con un design sottile di appena 7,4 mm di spessore, contro gli 8 mm del suo predecessore. Questo affinamento estetico e funzionale contribuisce a migliorare l’ergonomia del dispositivo, rendendolo ancora più comodo da utilizzare senza compromessi sull’autonomia.

Estetica rinnovata

Le immagini trapelate nelle ultime settimane offrono uno sguardo privilegiato sul look del Galaxy S25 FE: linee pulite, finiture raffinate e una cura nei dettagli che rispecchia pienamente la filosofia stilistica di Samsung.

Ma l’aspetto estetico non è l’unico punto di forza. La scheda tecnica del dispositivo rivela la presenza di un display AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate a 120 Hz, una soluzione che garantisce colori vividi, neri profondi e una fluidità visiva ideale sia per la fruizione di contenuti multimediali che per il gaming.

Sotto la scocca...

Sotto la scocca, il cuore pulsante del Galaxy S25 FE è rappresentato dal potente Exynos 2400, un SoC di ultima generazione progettato per offrire performance elevate e un’efficienza energetica superiore. Questa scelta conferma la volontà di Samsung di avvicinare la Fan Edition alle prestazioni dei dispositivi di fascia alta, assicurando velocità, reattività e una gestione ottimale delle applicazioni più esigenti.

Comparto fotografico

Il comparto fotografico non è da meno: la tripla fotocamera posteriore include un sensore principale da fotocamera 50 MP, affiancato da un ultra-grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo 3X da 8 MP. Questa configurazione permette di ottenere scatti di alta qualità in ogni situazione, dalla fotografia panoramica ai dettagli più minuti, offrendo versatilità e creatività agli utenti più esigenti.

Dal punto di vista software

Dal punto di vista software, il Galaxy S25 FE arriverà sul mercato con Android 16 e la nuova interfaccia One UI 8. Questa combinazione garantirà un’esperienza d’uso fluida, intuitiva e aggiornata, oltre a una lunga durata del supporto software, elemento sempre più richiesto dagli utenti attenti alla longevità dei propri dispositivi.