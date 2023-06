Galaxy S23 Ultra: tuo con SelfyConto se inviti i tuoi amici

In un mondo sempre più connesso e veloce, scegliere un conto corrente all'avanguardia diventa fondamentale. E quale modo migliore per unire tecnologia innovativa e facilità d'uso se non con SelfyConto di Banca Mediolanum? Questo conto corrente offre un servizio moderno e veloce, particolarmente adatto ai giovani ma aperto agli utenti di tutte le età.

Al momento è disponibile un'ottima promozione SelfyConto, che permette di ottenere premi tech marchiati Samsung, come tablet, smartphone di ultima generazione e laptop. Come accedere alla promozione? Basta aprire un SelfyConto - se sei un nuovo utente - e invitare i tuoi amici ad iscriversi.

Come ottenere tablet e smartphone Samsung

Aprire SelfyConto non è mai stato così conveniente: grazie alla campagna promozionale attiva, i titolari di un conto possono richiedere premi firmati Samsung semplicemente invitando i propri amici ad aprire SelfyConto o Conto Mediolanum. Potrai, infatti, ottenere voucher digitali fino a 20 euro per ogni nuovo amico invitato che aprirà un conto.

Se gli amici che inviti scelgono di usare SelfyConto accreditando il proprio stipendio oppure utilizzando la carta di debito Mediolanum Card per un valore minimo di 1.500 euro entro tre mesi dall'apertura, otterrai fino a sei cerchi d'oro, utile a richiedere il premio Samsung che preferisci.

Presentando due amici potrai richiedere il Galaxy Tab A8 WiFi 64G, se invece ne presenti quattro un Galaxy A34 5G 256GB. Con sei amici, le ricompense si fanno ancora più interessanti: un Galaxy Book3 15" i7 16GB oppure un Galaxy S23 Ultra 256GB.

Vantaggi di SelfyConto

Promozione a parte, aprire SelfyConto comporta numerosi vantaggi. Il canone di tenuta conto è gratuito per il primo anno e, se sei under 30, rimarrà azzerato fino ai trent'anni. Inoltre, riceverai una carta di debito gratuita, comoda e sicura, realizzata in PVC 100% riciclato. Con SelfyConto potrai effettuare prelievi gratuiti in area Euro, senza limiti di operazioni, e godere di molte altre operazioni bancarie senza costi, come bonifici, addebiti utenze, F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche.

Aprire un SelfyConto è veloce e intuitivo, potrai farlo direttamente online. Assicurati di avere con te un documento d'identità, il codice fiscale, uno smartphone e un indirizzo e-mail valido. Se preferisci, puoi anche utilizzare il tuo Spid.

